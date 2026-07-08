Dokładne zasady odliczenia okularów i soczewek kontaktowych od podatku wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej w tym roku interpretacji podatkowej.

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Zakup okularów i soczewek można odliczyć od podatku. Kto może skorzystać z ulgi?

Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne i ułatwiające codzienne życie. W ramach ulgi od podatku można odliczyć m.in. okulary korekcyjne oraz soczewki kontaktowe. Są one bowiem uznawane za wyroby medyczne pomagające osobie z problemami wzroku w codziennym funkcjonowaniu. Ulga przysługuje osobom posiadającym:

orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,

orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia,

lub decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną.

Ulga rehabilitacyjna przysługuje również podatnikom, którzy utrzymują osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. W związku z tym oprócz osób z niepełnosprawnością z odliczenia mogą skorzystać również ich opiekunowie, jeżeli dochód osoby niepełnosprawnej w danym roku nie przekroczył ustawowego limitu.

O czym trzeba pamiętać? Nie zawsze można odliczyć całość wydatków

W ramach ulgi rehabilitacyjnej możliwe jest odliczenie od podatku całej kwoty wydanej na okulary lub soczewki, o ile zakup nie został wcześniej dofinansowany. Jeśli natomiast podatnik dostał częściowe dofinansowanie z NFZ lub od pracodawcy, przy odliczeniu uwzględnia się tylko tę część wydatku, którą faktycznie poniosła osoba ubiegająca się o ulgę.

Należy również pamiętać, że zakup musi być udokumentowany. Trzeba posiadać stosowną fakturę za zakup okularów lub soczewek, wystawioną na uprawnioną osobę.

Ponadto konieczność używania okularów lub soczewek powinna wiązać się z orzeczoną niepełnosprawnością. Nie musi to wynikać wprost z orzeczenia, wymagane jest jednak posiadanie zaświadczenia od lekarza specjalisty.

Odliczenie może obejmować tylko koszty poniesione w danym roku podatkowym i przysługuje dopiero od momentu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności.

Czy przedsiębiorca może odliczyć wydatki na okulary?

Jak wyjaśnia Krajowa Informacja Skarbowa, przedsiębiorca, który potrzebuje okularów do pracy, nie może odliczyć ich w PIT ani zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodów. Ich zakup jest bowiem wydatkiem o charakterze osobistym i nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z interpretacją dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, celem zakupu jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z działalności gospodarczej. Nie ma zatem związku przyczynowo-skutkowego między zakupem okularów a przychodami osiąganymi z prowadzonej działalności.