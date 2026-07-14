Zgodnie z decyzją warszawskiego sądu okręgowego z zeszłej środy, uprawomocniła się decyzja o tymczasowym areszcie dla byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry, podejrzanego w śledztwie dot. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prok. Piotr Woźniak, prowadzący śledztwo w sprawie Funduszu, poinformował wtedy, że w sprawie przebywającego w USA Ziobry „wniosek o ekstradycję zostanie sporządzony niezwłocznie”.

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Dzień później szef MSZ Radosław Sikorski podał, że Węgry cofnęły m.in. Ziobrze status uchodźcy oraz dokumenty podróży. Były minister otrzymał ten status od węgierskiego rządu Viktora Orbana. Po zmianie władzy na Węgrzech Ziobro wyleciał do Stanów Zjednoczonych, co potwierdził 10 maja.

Rzecznik prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak poinformowała we wtorek na konferencji prasowej, że wniosek o ekstradycję Ziobry jest „gotowy” oraz że już „niedługo” zostanie nadany mu bieg. – Wniosek można by powiedzieć, że jest już na końcowym etapie ekspedycji i przygotowania. On już jest gotowy (...). Będę państwa informować o szczegółach w momencie, gdy zostanie nadany mu bieg, natomiast chcę państwa zapewnić, że to jest niedługi czas, – dodała.

Jak podkreśliła, wniosek jest obecnie analizowany w Biurze Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej w kontekście spełnienia wymogów formalnych przewidzianych umową polsko-amerykańską. Później ma zostać przetłumaczony, a następnie przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości, ponieważ to szef MS jest organem uprawnionym do nadania biegu. Adamiak zaznaczyła, że zgodnie z umową polsko-amerykańską przy procedurze dot. wniosku o ekstradycję wymagane jest zachowanie drogi dyplomatycznej.

Waldemar Żurek pisze do ICE w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry w USA

Z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że wysłał pismo do amerykańskiego Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) w sprawie podstaw pobytu Zbigniewa Ziobry w USA.

„Właśnie wysłałem pismo do ICE ws. posła Ziobry. Zwróciłem się do p.o. dyrektora agencji ICE Davida J. Venturelli z wnioskiem o udzielenie informacji - na jakiej podstawie prawnej Z. Ziobro przebywa w USA. Bardzo nas to ciekawi” - poinformował Żurek na platformie X.

Minister przekazał, że poinformował stronę amerykańską, iż na Ziobrze ciąży 26 zarzutów kryminalnych. „Przypominam, że polskie władze unieważniły mu paszporty (standardowy i dyplomatyczny), a Węgry cofnęły mu status uchodźcy, nadany przez rząd V. Orbana. Unieważniony został także przyznany mu paszport genewski” - napisała Żurek. Do wpisu dołączył zdjęcia pisma skierowanego do szefa ICE.

Co prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze

Ziobro – który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości – 10 maja potwierdził, że jest w USA; wcześniej przez kilka miesięcy przebywał wraz z żoną na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymali ochronę międzynarodową. Po opuszczeniu Węgier, jak informowała prokuratura, Ziobro wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku. Posłużył się – z punktu widzenia USA – wizą „członka zagranicznych mediów”. Informowano, że Ziobro będzie komentatorem politycznym TV Republika.

Ziobro ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w którym prokuratura zarzuca b. szefowi MS popełnienie łącznie 26 przestępstw, m.in. wydawanie swoim podwładnym poleceń łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerowanie w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczanie do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.