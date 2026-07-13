Zbigniew Ziobro
W rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek podała, że sąd nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania wobec b. szefa MS, w przypadku gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii.
Dopytywana o uzasadnienie wydanych w poniedziałek postanowień podała, że - jeśli chodzi o ENA - chodzi o niewykazanie, że Ziobro przebywa na terenie UE lub będzie podróżował na teren Unii, natomiast w drugim przypadku - analogicznie - o niewykazanie tych kwestii w odniesieniu do Wielkiej Brytanii.
Dodała, że orzeczenia te są niezaskarżalne.
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- Po uzyskaniu postanowienia sądu rozważymy, czy nie należy złożyć ponownego wniosku o Europejski Nakaz Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry – powiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
- Z komunikatu rzecznika prasowego Sądu Okręgowego dowiedzieliśmy się dzisiaj, że sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o wydanie ENA za Zbigniewem Ziobro. A argumenty były takie, że Ziobro nie przebywa już w strefie Schengen - mówił szef resortu sprawiedliwości w dołączonym do wpisu filmie.
- Szanujemy decyzję sądu, ale nie zgadzamy się z taką interpretacją prawa - zaznaczył Żurek. Jak dodał, „w dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli”. - Co wtedy? - pytał szef resortu sprawiedliwości. - Nie będziemy mieli ważnego ENA wtedy, kiedy on wyląduje w strefie Schengen - podkreślił.
- Zatem rozważymy, po uzyskaniu postanowienia sądu, czy nie należy złożyć ponownego wniosku o ENA – zapowiedział szef MS. - Prawo musi być skuteczne i my musimy skutecznie ścigać tych, którzy w Polsce złamali przepisy – dodał minister sprawiedliwości.
Do sprawy, również na X, odniósł się wiceszef MS Dariusz Mazur. „P. Ziobro, w obawie przed odpowiedzialnością karną, uciekł poza terytorium, gdzie ENA ma zastosowanie. Takie jest prawo, musimy się poruszać w jego granicach” - przyznał wiceszef MS. I dodał: „Ucieczka przed odpowiedzialnością karną, to żaden powód do dumy lub chwalenia się przez byłego Ministra Sprawiedliwości, który w dodatku zawsze powtarzał, że osoby niewinne nie mają się czego obawiać. Są inne środki prawne, by Pana Ziobrę ściągnąć do Polski. Będziemy je wykorzystywać i informować opinię publiczną o dalszych działaniach”.
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Przypomnijmy, iż wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości wystąpił 10 lutego prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej. W uzasadnieniu wniosku wskazał, iż Zbigniew Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw w sprawie nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Duże prawdopodobieństwo popełnienia tych czynów potwierdził Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w postanowieniu z 5 lutego 2026 r. o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Za Ziobrą wydano list gończy, następnie do Sądu Okręgowego w Warszawie skierowano wniosek o ENA.
10 maja były szef MS potwierdził, że jest w USA. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. Po opuszczeniu Węgier, jak informowała prokuratura, Ziobro wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku. Posłużył się - z punktu widzenia USA – wizą „członka zagranicznych mediów”. Informowano, że Ziobro będzie komentatorem politycznym TV Republika.
Prokuratura argumentowała, że - choć Ziobro przebywa obecnie w USA - to Europejski Nakaz Aresztowania jest niezbędny do jego zatrzymania, jeśli powróciłby na teren UE.
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W sprawie o wydanie ENA początkowo dochodziło do wyłączeń — najpierw sędziego, a potem kolejnej sędzi — wyznaczonych do rozpoznania tego wniosku. Na początku czerwca do rozpoznania wniosku o wydanie ENA wylosowany został nowy sędzia — Tomasz Grochowicz.
Wówczas jeszcze jednak prawomocnie nie było zakończone postępowanie odnoszące się do aresztu Ziobry, gdyż oczekiwało na rozpatrzenie zażalenie obrony na tymczasowy areszt.
Ostatnio jednak - 1 lipca br. - Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec Ziobry, oddalając zażalenia obrońców.
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Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in., że jako szef MS kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom. B. minister sprawiedliwości na rożnych etapach śledztwa podkreślał, że jest niewinny.
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