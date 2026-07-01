W środę o godz. 19, po rozpatrzeniu zażaleń obrońców Zbigniewa Ziobry, warszawski sąd okręgowy ogłosił decyzję ws. zastosowania aresztu wobec b. szefa Ministerstwa Sprawiedliwości. Sąd rozpatrywał te zażalenia w środę od godz. 9.30. Posiedzenie zakończyło się o godz. 18.

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Obrońcy Ziobry chcieli zawieszenia sprawy

Obrona Ziobry, mecenasi Adam Gomoła i Bartosz Lewandowski, podczas środowego posiedzenia złożyła szereg wniosków, które dotyczyły m.in. wyłączenia sędziów z trzyosobowego składu orzekającego w sprawie. Wnioski o wyłączenie sędziów, rozpoznane równolegle w środę, nie zostały uwzględnione. Sąd nie uwzględnił też innych wniosków obrony, w tym np. o zawieszenie sprawy do czasu złożenia szczegółowych wyjaśnień przez księdza Michała Olszewskiego, który także jest oskarżonym ws. Funduszu Sprawiedliwości.

Po południu skład sędziowski rozpatrujący zażalenia na areszt przystąpił do wysłuchiwania merytorycznych stanowisk stron. Strony poinformowały, że ogłoszenie orzeczenia ma nastąpić o godz. 19.

Prokuratura zarzuca Ziobrze 26 przestępstw

Cała sprawa jest jednym z kluczowych wątków w śledztwie odnoszącym się do funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości w czasach rządów PiS. Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym.

Według prokuratury Ziobro miał popełnić łącznie 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa — po całodziennym, trzecim, posiedzeniu w tej sprawie - 5 lutego br. uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec Ziobry. Obrońcy Ziobry jeszcze na początku lutego, bezpośrednio po decyzji sądu rejonowego, zapowiedzieli jej zaskarżenie do wyższej instancji. Broniący Ziobry mec. Bartosz Lewandowski oceniał, że w świetle zgromadzonego materiału zarzuty prokuratury wobec Ziobry „nie są nawet w dużym stopniu uprawdopodobnione”. Jeszcze w lutym zażalenia trafiły do sądu.

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Już wtedy b. szef MS przebywał na Węgrzech, gdzie dostał ochronę międzynarodową od ówczesnego rządu Viktora Orbana. 10 maja br. - już po przegranych przez Orbana wyborach — Ziobro poinformował, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Za byłym ministrem wydano list gończy, a potem prokuratura skierowała do sądu wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Sprawa ENA pozostaje w toku.

Jak informował prokurator generalny Waldemar Żurek, gotowy jest już także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA.