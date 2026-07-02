Dariusz Drajewicz
Sąd Apelacyjny w Warszawie poinformował w środę o wyłączeniu sędziego Drajewicza od rozpoznania zażalenia obrońcy Ziobry na postanowienie sądu o nieuwzględnieniu wniosku o zawieszenie postępowania o wydanie ENA wobec b. szefa MS do czasu prawomocnej decyzji o zastosowaniu wobec polityka aresztu.
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Na początku czerwca rzecznik Prokuratury Krajowej - prok. Przemysław Nowak poinformował o skierowaniu do Sądu Apelacyjnego wniosku o wyłączenie sędziego. Przekazał wówczas PAP, że prokurator zdecydował o skierowaniu wniosku o wyłączenie Drajewicza „z uwagi na uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego”. Warszawski sąd apelacyjny zaś poinformował w środę, że wniosek o swoje wyłączenie od rozpoznania sprawy składał także sam sędzia Drajewicz.
W opublikowanym w czwartek na stronie tego sądu komunikacie jego rzeczniczka ds. karnych - sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak podkreśliła, że w wydanym w tej sprawie postanowieniu sąd wskazał, że „uwzględnia wnioski”. „Natomiast z uzasadnienia postanowienia wynika, że zapadło ono w wyniku uwzględnienia wniosku sędziego. Uzasadnienie nie odnosi się do argumentacji wniosku prokuratora” - podkreśliła sędzia Leszczyńska-Furtak.
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Jeszcze przed prawomocną decyzją ws. aresztu Ziobry, która zapadła w środę, obrona byłego szefa MS wnioskowała o zawieszenie postępowania o wydanie wobec niego ENA do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w tej sprawie. Pod koniec marca br. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił jednak tego wniosku. Obrońca Ziobry mec. Bogumił Zygmont złożył w terminie zażalenie na to postanowienie, zawierało ono jednak brak formalny - nie zostało podpisane przez obrońcę. Sąd wezwał adwokata do uzupełnienia zażalenia, czyli jego podpisania do 7 maja. Zażalenie to zostało uzupełnione w terminie, nadano mu bieg.
Właściwy do rozpoznania zażalenia jest Sąd Apelacyjny w Warszawie, gdzie sprawą miała się zająć sędzia Anna Nowakowska; została wyłoniona w losowaniu. Prokuratura Krajowa 19 maja skierowała jednak do sądu wniosek o wyłączenie sędzi Nowakowskiej. Wniosek ten został uwzględniony przez sąd 28 maja.
W wyniku losowania nowym referentem w sprawie został sędzia Dariusz Drajewicz. Prokuratura zawnioskowała jednak na początku czerwca o jego wyłączenie. Jak przekazał wtedy PAP prok. Nowak, „kluczowym argumentem” za wyłączeniem Drajewicza był „przebieg kariery służbowej sędziego”. O swoje wyłączenie wnioskował także sam sędzia.
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Ziobro - który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości - 10 maja potwierdził, że jest w USA; wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. Po opuszczeniu Węgier, jak informowała prokuratura, Ziobro wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku. Posłużył się - z punktu widzenia USA - wizą „członka zagranicznych mediów”. Informowano, że Ziobro będzie komentatorem politycznym TV Republika.
W lutym br. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się na zastosowanie aresztu wobec byłego szefa MS. Za Ziobrą wydano list gończy, następnie do Sądu Okręgowego w Warszawie skierowano wniosek o ENA. Tam również doszło do wyłączenia — najpierw sędziego, a potem kolejnej sędzi — wyznaczonych do tej sprawy. Na początku czerwca wylosowany został nowy sędzia — Tomasz Grochowicz.
Prokuratura argumentuje, że - choć Ziobro przebywa obecnie w USA - to Europejski Nakaz Aresztowania jest niezbędny do jego zatrzymania, jeśli powróciłby na teren UE.
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Niezależnie od spraw związanych z wydaniem ENA, przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczyło się także postępowanie odwoławcze odnoszące się do decyzji o tymczasowym areszcie dla Ziobry. Zakończyło się ono w środę. Po całodziennym posiedzeniu sąd utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu wobec byłego ministra tymczasowego aresztu.
Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in., że jako szef MS kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom. B. minister sprawiedliwości na rożnych etapach śledztwa podkreślał, że jest niewinny.
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