Sędzia Tomasz Grochowicz został wylosowany po tym, gdy na wniosek Prokuratury Krajowej w ubiegły wtorek została wyłączona ze sprawy sędzia Joanna Grabowska.

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W lutym br. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się na zastosowanie aresztu wobec byłego szefa MS. Za Ziobrą wydano list gończy, następnie skierowano do sądu wniosek o wydanie ENA. W drugiej połowie lutego do sprawy tego wniosku została wyznaczona sędzia Grabowska.

27 maja PK skierowała do warszawskiego sądu okręgowego wniosek o jej wyłączenie w związku z posiadaniem przez nią 102 akcji TV Republika, w której jako korespondent miał zostać zatrudniony Ziobro przebywający obecnie w USA.

W poniedziałek Aneta Gąsińska z wydziału informacji warszawskiego SO poinformowała PAP, że nowym sędzią referentem w sprawie o wydanie ENA wobec b. szefa MS został sędzia Grochowicz.

Ziobro – który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości – 10 maja potwierdził, że jest w USA; wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. Po opuszczeniu Węgier, jak 9 maja br. informowała prokuratura, Ziobro wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku. Posłużył się – z punktu widzenia USA – wizą „członka zagranicznych mediów”.