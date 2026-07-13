Z zapowiedzi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego wynika, że stanowisko straci nie tylko pani premier, ale również wielu członków rządu, a nawet szefowie służb mundurowych. Za każdy kierunek współpracy zagranicznej, jak tłumaczył ukraiński przywódca, ma odpowiadać „konkretna osoba ze znaczącym doświadczeniem”.

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Wskazuje na współpracę z amerykańską zbrojeniówką, przede wszystkim w kwestii udzielenia Ukrainie licencji na produkcję rakiet „Patriot”. Ale nie tylko. Zełenski mówi o potrzebie pogłębienia integracji z UE i przyspieszenia drogi do członkostwa, wspomina o Bliskim Wschodzie, Chinach, Węgrach i Polsce. A to może wróżyć zmianę ukraińskiego ambasadora w Warszawie, zwłaszcza biorąc pod uwagę fatalną kondycję relacji polsko-ukraińskich w ostatnich tygodniach. Czy to oznacza, że dotychczas tymi kwestiami nie zajmowały się osoby „z wystarczającym doświadczeniem” i fundamentalne dla przetrwania Ukrainy w warunkach wojny kierunki powierzono w Kijowie amatorom? Nie. Bo prawdziwych przyczyn dymisji premier i innych członków rządu (w momencie napisania tego materiału nie było wiadomo, kto utrzyma się na stanowisku) warto szukać gdzie indziej.

Premier Ukrainy zdymisjonowana. Szef rządu nie ma władzy nad Dnieprem

W Kijowie krążą pogłoski, że nowym premierem może zostać Serhij Korecki, dyrektor generalny ukraińskiego Naftohazu. Swyrydenko może zostać wysłana na placówkę do Waszyngtonu i zastąpić tam Olhę Stefaniszynę, która ambasadorką Ukrainy w USA jest dopiero od sierpnia ubiegłego roku. Co ciekawe, była wicepremier ds. integracji Ukrainy z UE i NATO Stefaniszyna została wysłana do USA po to, by prostować relacje z kluczowym partnerem po byłej ambasadorce Oksanie Markarowej, obecnej podczas feralnej wymiany zdań pomiędzy Zełenskim a Donaldem Trumpem w Białym Domu.

Swyrydenko jest trzecim zdymisjonowanym premierem, odkąd Wołodymyr Zełenski w 2019 r. został prezydentem Ukrainy. Stanowisko objęła w lipcu ub.r. po Denysie Szmyhalu w czasie, gdy prezydent próbował podporządkować organy antykorupcyjne i przeforsował w parlamencie kontrowersyjną ustawę, która wywołała protesty w Kijowie i ostrą reakcję Zachodu. W konsekwencji, Zełenski się wycofał i eksperci uważali, że przetasowując rząd, chciał odwrócić uwagę od całej afery.

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Nie inaczej jest dzisiaj. Julia Swyrydenko jest uważana za człowieka byłego szefa prezydenckiego biura Andrija Jermaka, przez dłuższy czas uznawanego za szarą eminencję ukraińskiej polityki. W ukraińskim systemie politycznym premier i tak nie miał wiele do powiedzenia, a za jego czasów wykonywał jedynie nominalną funkcję i miał mniej władzy niż np. polski wiceminister kultury. Karty rozdaje prezydent, który ma większość w parlamencie, mianuje dzisiaj nad Dnieprem premiera, ministra obrony czy szefa dyplomacji (kandydatury, które tylko formalnie zatwierdza Rada Najwyższa). Podobnie jest z szefami najważniejszych służb w państwie, oprócz tych tropiących korupcję (NABU i SAP), którzy mają potężnych sprzymierzeńców na Zachodzie (a przede wszystkim w USA) i dzięki temu zachowują niezależność.

Mindiczgate albo jak prezydent Zełenski chce poprawić swój wizerunek

I to dzięki tym służbom na światło dzienne w ubiegłym roku wyszła afera Mindiczgate, która dotyczyła korupcji w ukraińskim systemie energetycznym opiewającej na ponad 100 mln dol. Z kontraktów zawieranych z ukraińską spółką Enerhoatom pobierano łapówki, a później „prano” te pieniądze przez zagraniczne firmy w rajach podatkowych. W centrum uwagi służb znalazł się m.in. Timur Mindicz (uciekł do Izraela), który był przyjacielem prezydenta i jego partnerem biznesowym w czasach jego filmowej i kabaretowej kariery (Kwartał 95). W konsekwencji, stanowiska straciło dwóch ministrów z rządu Swyrydenko – minister sprawiedliwości Herman Hałuszczenko i szefowa resortu energetyki Switłana Hrynczuk. Śledztwo toczy się również wobec byłego wicepremiera Ołeksija Czernyszowa, który, podobnie jak Mindicz, z Zełenskim zna się od wielu lat. Największym ciosem dla prezydenta była dymisja szefa prezydenckiego biura Jermaka, który w maju trafił za kratki, a później został uwolniony po wpłaceniu wielomilionowej kaucji. Dla nikogo w Kijowie nie było tajemnicą, że Jermak osobiście przyczynił się do awansu niejednego ministra w obecnym rządzie i nawet radził się w takich sprawach wróżki.

Wiele więc wskazuje na to, że dymisjonując rząd, Zełenski wykonuje kolejny zabieg wizerunkowy i tym samym chce przekonać Ukraińców, że ostatecznie żegna się z pozostawionym po Jermaku dziedzictwem. Zwłaszcza w obliczu krążących nad Dnieprem spekulacji dotyczących wyborów prezydenckich, nad przeprowadzeniem których w namacalnej przyszłości zastanawia się ukraiński przywódca.