Serhij Korecki, dotychczasowy szef koncernu Naftohaz Ukrainy, ma zostać kandydatem na premiera ukraińskiego rządu – poinformował w poniedziałek portal Ukraińska Prawda, powołując się na własne źródła w administracji głowy państwa.

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Kto zostanie nowym premierem Ukrainy? Spotkanie Zełenski – Korecki

Jak wynika z informacji portalu, miało się już odbyć spotkanie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z Koreckim, podczas którego szef państwa zaproponował prezesowi Naftohazu objęcie urzędu premiera. Korecki miał zgodzić się na przyjęcie tej propozycji.

Ukraińska Prawda przekazała, że w czasie tego spotkania Zełenski miał określić główne priorytety działań nowego rządu: przygotowanie kraju do prawdopodobnie najcięższej zimy, ochrona infrastruktury energetycznej i paliwowej, stabilizacja sytuacji ekonomicznej oraz efektywne koordynowanie wsparcia międzynarodowego.

Według portalu wybór Koreckiego na stanowisko premiera ma wynikać m.in. z pozytywnej oceny jego działalności jako szefa koncernu Ukrnafta. Firma znacznie poprawiła wyniki finansowe w czasie, gdy kierował nią Korecki.

Dymisja Julii Swyrydenko. Wołodymyr Zełenski zapowiada zmiany kadrowe

Prezydent Zełenski zapowiedział w niedzielę dymisję premierki Julii Swyrydenko i anonsował objęcie przez nią nadzoru nad „ważnym kierunkiem współpracy z kluczowym partnerem” Ukrainy. Niedługo po tym Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. Ogłaszając dymisję Swyrydenko, Zełenski podkreślił, że konieczne są zmiany kadrowe w rządzie i strukturach organów ścigania.