Mariano Rajoy w piątek, po zwycięstwie Hiszpanii nad Belgią (2:1) w ćwierćfinale mistrzostw świata, napisał o reprezentacji Francji, która będzie kolejnym rywalem jego rodaków: „Dysponuje składem na najwyższym poziomie. Co prawda bez Francuzów. I gra bardzo dobrze. Będzie to potężny przeciwnik”.

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Kilku ministrów francuskiego rządu zdecydowanie potępiło słowa Rajoya. – Jeśli ta wypowiedź jest prawdziwa, to jest całkowicie nie do przyjęcia. W ogóle nie odzwierciedla tego, czym jest Francja – ocenił w wywiadzie dla stacji telewizyjnej BMF TV Laurent Nunez, szef francuskiego resortu spraw wewnętrznych.

Ambasada Francji reaguje na słowa byłego premiera Hiszpanii o piłkarskiej reprezentacji Francji

Ambasada Francji w Hiszpanii zauważyła w niedzielę na portalu X, że „wszyscy piłkarze reprezentacji Francji są Francuzami”, a „spośród 26 zawodników, 23 urodziło się we Francji”. „Trzej, którzy urodzili się za granicą, również są Francuzami” – podkreśliła placówka.

Na słowa Rajoya zareagował również premier Hiszpanii Pedro Sanchez. „Są tacy, którzy wciąż oceniają przynależność na podstawie nazwiska, miejsca urodzenia czy koloru skóry. (...) Niech wygra lepszy, a rasizm niech przegra” – napisał przed wtorkowym meczem Francji z Hiszpanią, który odbędzie się w Arlington w Teksasie.

Jose Luis Chilavert nazwał kadrę Francji „reprezentacją Afryki”, senator z Paragwaju obraziła Kyliana Mbappé

To kolejna w ostatnich dniach głośna wypowiedź na temat Trójkolorowych, która spotkała się ze zdecydowaną reakcją strony francuskiej. Przed meczem z Paragwajem (1:0) w 1/8 finału były bramkarz reprezentacji z Ameryki Południowej, Jose Luis Chilavert, napisał na X, że „podczas mistrzostw świata w 1998 roku zmierzyliśmy się z Francuzami, a teraz z reprezentacją Afryki”. Była to odpowiedź na słowa byłego francuskiego piłkarza Christophe’a Dugarry’ego, który powiedział w stacji RMC przed meczem, że Paragwaj „dostanie lanie” od Francuzów.

Pod wodzą Didiera Deschampsa reprezentacja Francji może po raz trzeci z rzędu zagrać w finale mundialu Foto: REUTERS/Jeenah Moon

Francuski dziennik sportowy „L’Equipe” skrytykował wypowiedzi Chilaverta jako rasistowskie, przypominając, że były bramkarz wielokrotnie wypowiadał wcześniej podobne uwagi, m.in. pod adresem brazylijskiego napastnika Viniciusa Juniora.

Głośne stały się również słowa senator Celeste Amarilli z Paragwaju, która po przegranej reprezentacji swojego kraju z Francją użyła obraźliwych słów w stosunku do gwiazdora Trójkolorowych Kyliana Mbappé. Po ostrej odpowiedzi piłkarza, w jego obronie stanął również m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron.