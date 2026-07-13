Kompleks Wita w Krakowie składa się z pięciu czterokondygnacyjnych budynków o różnej funkcji. Mieszkania buduje Archicom, a Echo Investment odpowiada za część komercyjną inwestycji.

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Mieszkania, biura, gastronomia

W części mieszkaniowej zaplanowano dwa budynki z 176 lokalami. Uzupełnieniem tej funkcji jest StudentSpace – mieszkania dla studentów. Ostatnim etapem kompleksu są dwa biurowce o powierzchni 18 tys. mkw. Oba budynki uzyskały prawomocne pozwolenie na użytkowanie, a ich najemcami zostali Brown Brothers Harriman i OPmobility.

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– Ukończenie inwestycji Wita, naszego pierwszego krakowskiego projektu w formule destination, to dla nas szczególny moment. Oddajemy nie tylko kolejne budynki, ale przede wszystkim wielofunkcyjny fragment miasta zaprojektowany z myślą o codziennym życiu ludzi, którzy będą tu pracować, mieszkać, studiować, korzystać z usług czy spotykać się po godzinach – skomentował Michał Żelski, dyrektor w spółce Echo Investment. – Pełna komercjalizacja części biurowej dodatkowo potwierdza, że model destination jest ważny także dla dużych, międzynarodowych organizacji.

Poza mieszkaniami i biurami kompleks oferuje lokale handlowo-usługowe i gastronomiczne. Będą tu działać m.in. centrum fitness i placówka medyczna.

Biurowce z zielonym certyfikatem

Budynki biurowe zostały zaprojektowane zgodnie ze standardami certyfikacji BREEAM Excellent. – Zastosowaliśmy rozwiązania wspierające bardziej odpowiedzialne korzystanie z budynków, w tym częściowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, system odzysku i ponownego wykorzystania wody deszczowej, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, inteligentny system BMS oraz nowoczesną wentylację ze sterowaniem VAV – wyliczają przedstawiciele dewelopera. – Projekt uwzględnia także przyszłe zmiany klimatu, w tym silne wiatry i intensywne opady deszczu. Inwestycję uzupełniają rozwiązania smart wspierające optymalizację kosztów operacyjnych.

Nowoczesne budynki w historycznym otoczeniu

Wita powstaje na terenie dawnych XIX-wiecznych magazynów aprowizacyjnych Twierdzy Kraków, w sąsiedztwie Muzeum Armii Krajowej. Jego koncepcję architektoniczną przygotowała krakowska pracownia MOFO Architekci. Inwestycja jest prowadzona pod okiem konserwatora zabytków.

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Na terenie kompleksu zaplanowano ok. 7 tys. mkw. zieleni, w tym roślinność charakterystyczną dla terenów dawnych umocnień fortecznych, rodzime gatunki roślin oraz ok. 150 nowych drzew.

Wita to pierwszy projekt typu destination realizowany przez Grupę Echo w Krakowie. Ten model rozwoju miejskich kwartałów był wcześniej wykorzystywany w innych miastotwórczych inwestycjach grupy, m.in. w Browarach Warszawskich i Fuzji w Łodzi.