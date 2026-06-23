Kompleks Wita to wielofunkcyjna inwestycja typu destination, która powstaje na niemal 3-hektarowym terenie w centrum Krakowa. Zaplanowano tam biura, usługi, mieszkania.

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Krakowskie biurowce z najemcami

Dwa budynki mieszkalne buduje Archicom, a Echo Investment odpowiada za część komercyjną inwestycji, obejmującą dwa biurowce. Jeden z nich został niedawno wynajęty firmie Brown Brothers Harriman, która zajmie 13,3 tys. mkw. powierzchni. Do drugiego budynku wprowadzi się m.in. spółka OMobility, która wynajęła ponad 4,2 tys. mkw.

Firma Echo Investment dostała pięcioletni kredyt budowlano-inwestycyjny i kredyt VAT w łącznej wysokości 36,4 mln euro.

– Krakowski projekt to jeden z kluczowych w naszym portfelu. Umowa z Bankiem Pekao zapewnia stabilne podstawy do dalszej budowy zgodnie z harmonogramem – powiedział Grzegorz Iwański ze spółki Echo Investment. – Projekt Wita wpisuje się w strategię tworzenia wielofunkcyjnych, miastotwórczych miejsc odpowiadających na potrzeby współczesnych użytkowników największych metropolii w Polsce.

Budynki w kompleksie Wita z nowymi najemcami

Budynki zostały zaprojektowane zgodnie ze standardami certyfikacji BREEAM Excellent. Deweloper postawił m.in. na odnawialne źródła energii, system odzysku i ponownego wykorzystania wody deszczowej, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, inteligentny system BMS. Jest też wentylacja ze sterowaniem VAV.