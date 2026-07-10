Jak informuje portal PropertyDesign.pl, pozwolenie na budowę gmachu wydano w 2000 roku. Jego przeznaczenie wielokrotnie się jednak zmieniało – początkowo planowano tam hotel, później biurowiec, a następnie ponownie obiekt noclegowy. Choć konstrukcję ukończono w 2008 roku, budynek nigdy nie doczekał się okien, drzwi ani wyposażenia. Przez kolejne lata niedokończony gmach stał pusty i był zasłaniany wielkoformatowymi reklamami. Z czasem stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych warszawskich pustostanów.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Wypadki Dawna siedziba Pfizera zagrożona zawaleniem. Groźny incydent w Nowym Jorku W Nowym Jorku doszło do groźnego incydentu na placu budowy przy East 42nd Street. Miał on miejsce w dawnym budynku firmy Pfizer, który obecnie jest...

Powstaje jeden z największych hoteli sieci w Europie

Obecnie w budynku prowadzone są intensywne prace. Jak informuje generalny wykonawca inwestycji, firma UNIBEP, realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Zakończono już przygotowania do montażu nowej szklanej fasady.

Na przełomie sierpnia i września 2026 roku ma rozpocząć się montaż przeszkleń i elewacji, które całkowicie zmienią wygląd obiektu. Prace będą prowadzone od parteru aż po najwyższą kondygnację. Holiday Inn Express & Suites Sobieskiego będzie trzecim największym hotelem tej sieci w Europie – tuż za obiektem w Amsterdamie oraz w Düsseldorfie.

W hotelu znajdzie się restauracja, sale konferencyjne i jacuzzi

Hotel zaoferuje gościom 364 pokoje, lobby z barem o powierzchni 397 mkw., przestronną restaurację oraz powierzchnie konferencyjne. Na ostatnim piętrze znajdzie się strefa relaksacyjna z jacuzzi i widokiem na panoramę centrum Warszawy. Termin otwarcia hotelu, wyznaczony na koniec 2027 roku, pozostaje aktualny.