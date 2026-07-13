Gotowe mieszkanie można dokładnie obejrzeć przed podpisaniem umowy i szybko się wprowadzić. To szczególnie ważne dla osób, które płacą za wynajem lokalu
Pod koniec czerwca deweloperzy w całej Polsce oferowali ok. 121,5 tys. mieszkań. Ponad 44,7 tys. z nich, a więc niemal 37 proc., było gotowych do odbioru – wynika z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl. Rok wcześniej takich lokali było ok. 29,1 tys., czyli niespełna co czwarte w całkowitej ofercie.
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– W największych miastach jeszcze nigdy – a na pewno w ostatnich sześciu latach – oferta mieszkań gotowych do odbioru nie była tak duża – podkreśla Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. Najwyższy udział gotowych lokali w ofercie – po ok. 37 proc. – serwis odnotował w Łodzi i Poznaniu. W tym pierwszym mieście w czerwcu było do kupienia ponad 11,4 tys. mieszkań, a klucze można było odebrać do 4,2 tys. W Poznaniu deweloperzy mieli 7,8 tys. lokali, z czego gotowych niemal 2,9 tys.
W Warszawie oferta liczyła ponad 17,1 tys. mieszkań, już ukończonych: niemal 3,9 tys. (23 proc.). W Krakowie odpowiednio: ponad 11,4 tys. (cała oferta) i ponad 3,7 tys. (33 proc.), we Wrocławiu: ponad 9,8 tys. i ponad 2,8 tys. (29 proc.), w Katowicach: ponad 6 tys. i niespełna 2,1 tys. (34 proc.). Najmniejszy odsetek gotowych mieszkań – ok. 15 proc. oferty – odnotowano w Gdańsku, gdzie klucze można było dostać do ok. 900 mieszkań (z ponad 6,1 tys.).
– Wzrost liczby mieszkań gotowych do odbioru to efekt kumulacji inwestycji rozpoczętych w drugiej połowie 2023 r. – wyjaśnia Marek Wielgo. – Był to okres gwałtownego wzrostu aktywności deweloperów, napędzanego m.in. programem „Bezpieczny kredyt 2 proc.” oraz optymistycznymi prognozami gospodarczymi. W 2024 r. program wygaszono, co pogorszyło dostępność kredytów, a w 2025 r. osłabł popyt inwestycyjny. Mimo obniżek stóp procentowych możliwości nabywców kredytowych wciąż były ograniczone, przez co wielu lokali nie udało się sprzedać na etapie budowy osiedla.
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Ekspert zauważa, że podobne sytuacje już się zdarzały. – Przykładowo, pod koniec 2019 r. w ofercie deweloperów we Wrocławiu było niemal 2,7 tys. gotowych mieszkań, które stanowiły 31 proc. podaży. W Gdańsku trudniejszy okres przypadł na połowę 2022 r., gdy odsetek „pustostanów” sięgał 24 proc., a w Krakowie podobne sytuacje pojawiały się wielokrotnie, ostatnio w 2023 r. (30 proc.) – analizuje Wielgo. – W Warszawie mniej więcej w tym samym czasie udział gotowych mieszkań skoczył z 13 proc. do 22 proc. W Łodzi i Poznaniu tegoroczna skala zjawiska jest bezprecedensowa, bo tak dużej liczby i odsetka gotowych, niesprzedanych mieszkań nie było tam nigdy.
Marek Wielgo zauważa, że tylko w Krakowie gotowe mieszkania są przeciętnie nieznacznie droższe niż lokale w całej ofercie, obejmującej i mieszkania na etapie budowy, i oddane do użytku. RynekPierwotny.pl podaje, że średnia cena mkw. mieszkań w Krakowie w czerwcu to 17,1 tys. zł, a przeciętna cena ukończonych lokali: 17,2 tys. zł za mkw. Średnia cena mkw. mieszkań, które deweloperzy mają oddać za ponad dwa lata przekracza 21,5 tys. zł.
– W pozostałych miastach gotowe mieszkania najczęściej mają zbliżoną cenę metra do średniej całej oferty lub są od niej nieco tańsze – wskazuje Wielgo. – Przykładowo w Poznaniu średnia cena metra wszystkich mieszkań w czerwcu wynosiła 14,4 tys. zł, a oddanych do użytkowania – ok. 13,1 tys. zł – wskazuje. Mniej więcej na tyle samo poznańscy deweloperzy wyceniają mieszkania, które mają być ukończone za ponad dwa lata.
W Warszawie średnia cena wszystkich mieszkań to ponad 19,9 tys. zł za mkw., średnia cena gotowych 19,8 tys. zł za mkw., a tych planowanych do oddania za ponad dwa lata – już ponad 27 tys. zł.
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RynekPierwotny.pl analizuje także ofertę gotowych mieszkań w dzielnicach miast. Np. w Śródmieściu Warszawy deweloperzy oferowali 539 mieszkań, z czego gotowych 256. Średnia cena ofertowa mkw. wszystkich lokali to niemal 39,8 tys. zł, a średnia cena mkw. tych już wybudowanych, ale niesprzedanych – 38,4 tys. zł/mkw. Na warszawskiej Woli na klientów czekało 1718 mieszkań (średnia cena: ponad 32,9 tys. zł/mkw.), gotowych: 609 (ponad 27,8 tys. zł/mkw.).
Na Mokotowie oferowano 1622 mieszkania (ponad 22,3 tys. zł/mkw.), z czego klucze można było odebrać do 555 (ponad 21,5 tys. zł/mkw.). W Wawrze na klientów czekało 399 mieszkań (ponad 13,9 tys. zł/mkw.), z czego gotowych: 229 (także ponad 13,9 tys. zł). A np. na Żoliborzu nie było ani jednego gotowego mieszkania do kupienia. Oferta w tej stołecznej dzielnicy jest zresztą niewielka – to zaledwie 94 lokale (średnia cena: ponad 28,3 tys. zł/mkw.).
W krakowskich Bieńczycach deweloperzy mieli w sprzedaży same ukończone lokale. Było ich 14, średnia cena: ponad 14,8 tys. zł/mkw. W Prądniku Białym klienci mieli do wyboru 2886 mieszkań (niemal 15,9 tys. zł/mkw.), gotowych: 542 (niecałe 16,2 tys. zł/mkw.). Na Podgórzu Duchackim w ofercie były 993 mieszkania (ponad 16,5 tys. zł/mkw.), z czego na ukończonych osiedlach: 564 (niemal 16,7 tys. zł). Na krakowskim Starym Mieście oferta liczyła 493 lokale (ponad 22,4 tys. zł/mkw.), w tym 338 gotowych (niecałe 18,9 tys. zł/mkw.).
Na łódzkim Widzewie deweloperzy oferowali w czerwcu 3614 mieszkań (ponad 11,4 tys. zł/mkw.), gotowych 1014 (także ponad 11,4 tys. zł). Na Krzykach we Wrocławiu klienci mieli do wyboru 2349 lokali (ponad 15,5 tys. zł), gotowych było 937 (16,5 tys. zł). Na Starym Mieście w Poznaniu cała pula liczyła 2479 mieszkań (14,6 tys. zł/mkw.), ukończonych – 1153 (13,2 tys. zł).
Niesprzedane mieszkania można znaleźć na osiedlach oddawanych do użytku w 2024, 2025 i w tym roku.
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– Nie warto z góry rezygnować z gotowego mieszkania tylko dlatego, że w ogłoszeniu widnieje wysoka cena – radzi Marek Wielgo. – Deweloperom często zależy na domknięciu sprzedaży ostatnich lokali na ukończonych osiedlach, co otwiera pole do negocjacji.
Ekspert wskazuje najważniejsze zalety ukończonych mieszkań. – Można je obejrzeć przed podpisaniem umowy i szybko się wprowadzić. To szczególnie ważne dla osób, które płacą za wynajem lokalu – mówi. – Jeszcze niedawno wadą gotowych mieszkań był ograniczony wybór. Zazwyczaj w sprzedaży zostawały większe i droższe lokale, bo mniejsze i tańsze znikały już na etapie budowy – przypomina. – Dziś, przy tak dużej podaży mieszkań oddanych do użytku, ten argument traci na znaczeniu. Rośnie szansa na znalezienie lokalu dopasowanego do potrzeb zarówno pod względem metrażu, jak i ceny.
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