Z tego artykułu dowiesz się: Jakie unikalne atuty zadecydowały, że to właśnie Warszawa zostanie nowym kosmicznym centrum Europy.

Czym będzie się zajmować placówka ESA i dlaczego jej zadania mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa 22 państw.

Jak polska gospodarka i branża technologiczna skorzystają na inwestycji wartej setki milionów euro.

Jaką rolę w strategii centrum odegrają technologie podwójnego zastosowania w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Decyzja ta, poparta ogromnym zaangażowaniem finansowym państwa oraz unikalnym ekosystemem naukowo-biznesowym stolicy, otwiera zupełnie nowy rozdział w historii polskiego programu kosmicznego i plasuje nasz kraj w gronie istotnych graczy na mapie przemysłu wysokich technologii. Obecni na uroczystości ogłoszenia lokalizacji premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański podkreślali, że to kamień milowy dla krajowej gospodarki.

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Strategiczny obszar i podwójne zastosowanie

Jak twierdzi Donald Tusk, to historyczny moment, bo Polska staje się oficjalnie jednym z europejskich liderów w obszarze naukowej, biznesowej i obronnej aktywności w przestrzeni kosmicznej. Jednym z kluczowych kierunków działań nowego centrum będzie bowiem właśnie rozwijanie technologii podwójnego zastosowania (dual-use), służących bezpieczeństwu cywilnemu i zarządzaniu kryzysowemu. Nowoczesne systemy satelitarne pomogą m.in. w monitorowaniu granic czy szybkiej analizie sytuacji podczas katastrof naturalnych, takich jak powodzie. Ale gra idzie o znacznie większą stawkę.

– Suwerenność Polski i Europy zależy od tego, czy dotrzyma ona kroku w kosmicznym wyścigu USA i Chinom – powiedział szef rządu. I zaznaczył, że centrum kosmiczne oraz zwiększone składki do ESA świadczą o rosnącej roli Polski.

– Z polskiej składki realizowany jest choćby przełomowy projekt budowy pierwszego polskiego statku kosmicznego, który zapewni możliwości transportowe między Ziemią a satelitami, ich serwisowanie czy tankowanie – tłumaczył Tusk.

Andrzej Domański, minister finansów, przekonuje, iż to właśnie przemysł kosmiczny stanie się w nadchodzących dekadach kluczowym silnikiem napędowym kraju, gwarantującym budowanie przewag opartych na wiedzy. Stąd decyzja o dwukrotnym zwiększeniu nakładów na ten sektor.

– To doskonała inwestycja kapitałowa, ponieważ każde euro ulokowane w technologiach kosmicznych generuje wielokrotny zwrot – wyjaśniał.

Josef Aschbacher, dyrektor generalny ESA, wyraził uznanie dla tempa rozwoju zdolności kosmicznych Polski, nazywając nasz kraj jednym z europejskich liderów inwestycji w bezpieczeństwo oraz sektor obronny. Szef agencji przypomniał, że intensywne prace wspólnej grupy zadaniowej nad utworzeniem warszawskiego ośrodka ruszyły bezpośrednio po podpisaniu listu intencyjnego podczas zeszłorocznego spotkania w Bremie. Zwrócił uwagę na bezprecedensowy charakter tej decyzji – polska placówka będzie bowiem pierwszym oficjalnym centrum ESA zlokalizowanym poza grupą państw-założycieli, które podpisały konwencję w 1975 r. Aschbacher, wskazując, że biuro w Warszawie skupi się na technologiach zwiększających odporność kraju, bezpiecznej łączności cyfrowej oraz tzw. cyfrowych bliźniakach, zapowiedział też zacieśnienie współpracy z rezydującą już w Warszawie unijną agencją Frontex.

Zatem to Warszawa będzie gospodarzem nowej infrastruktury Europejskiej Agencji Kosmicznej. Tym samym zakończyły się trwające od miesięcy spekulacje, które elektryzowały krajowe środowisko naukowe. O ulokowanie tego prestiżowego centrum technologicznego oficjalnie ubiegało się siedem polskich ośrodków (Gdańsk, Poznań, Katowice, Wrocław, Kraków, Łódź oraz Warszawa). Andrzej Domański, odnosząc się do rywalizacji miast o siedzibę, zastrzegł jednak, że ogromny potencjał odkryty podczas negocjacji nie zostanie zmarnowany. Państwo stworzy zintegrowaną sieć wsparcia dla pozostałych regionów, zasilaną dedykowanymi funduszami celowymi.

– Dlatego stworzymy sieć integrującą i rozwijającą infrastrukturę przemysłu kosmicznego. Spółki z grupy PFR, w szczególności BGK, utworzą specjalny fundusz z aktywami sięgającymi pół miliarda złotych na inwestycje w spółki kosmiczne oraz uruchomią linię finansowania dla samorządów – wyjaśnił minister.

Nowe miejsca pracy i transfer wiedzy

Polska list w sprawie budowy ośrodka podpisała pod koniec listopada ub. r. w Bremie, podczas spotkania Rady Ministerialnej ESA. Wówczas zobowiązała się przeznaczyć łącznie aż 731 mln euro na realizację misji agencji, w tym blisko 550 mln euro na programy opcjonalne w latach 2026-2028. Nowe centrum będzie potężnym kołem zamachowym dla branży, która nad Wisłą obejmuje już około 450 firm i instytucji zatrudniających 15 tysięcy specjalistów.

Nowo powstające Centrum ESA w Warszawie nie będzie jedynie prestiżową placówką, ale przede wszystkim operacyjnym rdzeniem zaawansowanych systemów. Ośrodek ma specjalizować się w bezpieczeństwie kosmicznym oraz zarządzaniu kryzysowym, obsługując docelowo aż 22 państwa członkowskie ESA. W praktyce oznacza to, że w stolicy będą rozwijane kluczowe kompetencje związane z bezpieczeństwem cywilnym, łącznością satelitarną, zarządzaniem masowymi danymi oraz operacyjnym wykorzystaniem usług satelitarnych.

Niezwykle istotnym elementem działalności warszawskiej placówki będzie rozwój technologii o podwójnym zastosowaniu (dual-use), co w obecnej sytuacji geopolitycznej ma fundamentalne znaczenie dla obronności. Eksperci będą tu również analizować zagadnienia związane z transportem kosmicznym, eksploracją przestrzeni oraz monitorowaniem aktywności na orbitach okołoziemskich. Lokalizacja centrum w określonym miejscu przełoży się na konkretne korzyści w wymiarze regionalnym – to impuls do powstawania nowych, wysoko płatnych miejsc pracy oraz transferu wiedzy.

Centrum mogłoby rozpocząć działalność w połowie 2027 r. Na początku ma zatrudniać kilkadziesiąt osób, ale w perspektywie ma ono się powiększać. Zaangażowani w ten projekt zaznaczają, że centrum ESA ma nie być wyłącznie biurem, ale stać się miejscem, gdzie będą zapadać decyzje o kształcie i kierunkach rozwoju europejskiego sektora kosmicznego. Polska zyska choćby dostęp do danych satelitarnych (obrazowanie, nawigacja, komunikacja), które są fundamentem dla rozwoju wielu sektorów.

Dlaczego wygrała właśnie stolica?

O sukcesie Warszawy zdecydowała drobiazgowa analiza jej potencjału naukowo-badawczego, infrastrukturalnego oraz organizacyjnego. Warszawa i otaczająca ją metropolia dysponują największą w regionie bazą nowoczesnych centrów danych i zaawansowaną infrastrukturą teleinformatyczną, niezbędną do przetwarzania danych satelitarnych w czasie rzeczywistym. Jak wskazuje sekretarz m.st. Warszawy Maciej Fijałkowski, miasto zaoferowało szeroki wachlarz nieruchomości – od nowoczesnych, bezpiecznych biurowców po specjalne strefy umożliwiające funkcjonowanie instytucji o charakterze międzynarodowym. Dodatkowo, władze miasta we współpracy z marszałkiem województwa Adamem Struzikiem przygotowały kompleksowy pakiet wsparcia organizacyjnego i promocyjnego.

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Kluczowym argumentem była także koncentracja kapitału ludzkiego i naukowa potęga regionu. To tutaj działają wiodące placówki, takie jak Centrum Badań Kosmicznych PAN, Politechnika Warszawska czy Wojskowa Akademia Techniczna. Z Mazowsza wywodzi się blisko połowa polskich firm sektora kosmicznego, w tym globalne ikony innowacji, takie jak start-up Iceye, który w stolicy ulokował swoje Centrum Operacji Satelitarnych oraz laboratoria badawczo-rozwojowe. Województwo mazowieckie już od 2005 r. rozwija systemy informacji przestrzennej oparte na satelitach i aktywnie działa w europejskiej sieci NEREUS.

Nie bez znaczenia pozostaje też doskonałe skomunikowanie międzynarodowe Warszawy oraz jej wieloletnie doświadczenie w goszczeniu unijnych instytucji, takich jak Frontex. Potwierdza to pełną gotowość miasta do obsługi międzynarodowej kadry zarządzającej i specjalistycznej oraz zapewnienia dogodnych warunków do życia dla zagranicznych ekspertów, którzy przyjadą tu wraz z rodzinami.

– Szeroka baza szkół i uczelni o charakterze międzynarodowym w szczególności w Warszawie oraz dostęp do dóbr kultury i rozrywki na pewno będzie dużym atutem dla wysokiej klasy specjalistów chcących zamieszkać tu z rodzinami – komentuje Marta Milewska, rzeczniczka marszałka województwa mazowieckiego. – Istotnym atutem stolicy są liczne instytucje publiczne oraz agencje rządowe, których bezpośrednie sąsiedztwo gwarantuje sprawną komunikację i solidne wsparcie administracyjne dla projektów ESA. Obecność oddziału Polskiej Agencji Kosmicznej stanowi naturalny fundament dla takiej inwestycji, stanowi ona most między krajowym przemysłem a strukturami europejskimi. Województwo mazowieckie przyciąga również coraz więcej innowacyjnych start-upów, które z sukcesami operują w niszowych obszarach inżynierii satelitarnej i analizy danych – dodaje.