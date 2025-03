Kłótnia z Zełenskim w Gabinecie Owalnym była częścią strategii? Trump: Zmusiliśmy ich do tego, co słuszne

Czytaj więcej Polityka Trump znów zaprosi Zełenskiego do Białego Domu? „Pewnie, absolutnie” W rozmowie z dziennikarzami Donald Trump powiedział, że „absolutnie może zaprosić Wołodymyra Zełenskiego ponownie do Białego Domu”. - Ukraina zgodziła się na zawieszenie broni. Mam nadzieję, że Rosja też się zgodzi - zaznaczył prezydent USA, mówiąc o ustaleniach z rozmów między USA i Ukrainą, które odbyły się w Arabii Saudyjskiej.

Donald Trump w trakcie spotkania skierował do Zełenskiego ostre słowa. Mówił, że Zełenski „igra z życiem milionów ludzi”. - Igrasz z III wojną światową – mówił do Zełenskiego. Podkreślił też, że Ukraina powinna być bardziej wdzięczna za dotychczasową pomoc. – Nie ma pan kart w ręku. Bez nas nie macie kart, nie macie nic – mówił do Zełenskiego.

Prezydent Ukrainy ripostował, że „nie przyjechał tu grać w karty”.

Czytaj więcej Polityka Kłótnia w Białym Domu. Trump oskarża Zełenskiego o „igranie z III wojną światową" Podczas rozmowy w Białym Domu przed podpisaniem umowy o dostępie USA do zasobów mineralnych Ukrainy, Donald Trump zarzucił Zełenskiemu brak szacunku. - Nie jest pan na pozycji, w której może nam dyktować, co możemy czuć - mówił prezydent USA do Wołodymyra Zełenskiego. Fox News: Zełenski poproszony o opuszczenie Białego Domu

Do rozmowy wtrącił się także wiceprezydent J.D. Vance, by skrytykować Wołodymyra Zełenskiego za to, że nie jest wdzięczny za wsparcie USA. - Czy powiedziałeś kiedyś dziękuję? – pytał Vance ukraińskiego przywódcę, oskarżając go o „brak szacunku”.

Jeden z obecnych przy rozmowie dziennikarzy zapytał Zełenskiego, dlaczego ten, przybywając do Białego Domu na spotkanie z prezydentem USA nie zakłada garnituru. Stwierdził, że wielu Amerykanów „ma z tym problem”. - Założę garnitur, kiedy skończy się wojna. Może taki jak pański a może tańszy – odparował Zełenski.