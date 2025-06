Wiceszefowa MSZ: W niedzielę kolejny lot z Izraela. Dotąd sprowadziliśmy ponad 250 osób

- Sprowadziliśmy do kraju ponad 250 osób podczas dwóch lotów – informowała wiceminister. - Na pokładzie samolotu wojskowego, który wylądował w czwartek było 65 osób, natomiast lot, realizowany w środę przywiózł do Warszawy 154 osoby – mówiła. Ponadto – jak wyliczała wiceminister Mościcka-Dendys – kilkunastu Polaków wróciło na pokładach innych samolotów, na przykład grupa dzieci personelu dyplomatycznego i administracji polskiej placówki powróciło do kraju na pokładzie samolotu słowackiego.

Wiceminister powtórzyła apele o to, by nie wybierać się - nie tylko do Iranu, ale również do innych krajów tego regionu. - Obserwujemy kolejne osoby, które zgłaszają się w systemie Odyseusz, między innymi w Iranie. Bardzo państwa namawiamy do tego, by opuścić ten region, nie tylko Iran i Izrael, ale również, by czytać nasze komunikaty i alerty, które dotyczą także szerszego obszaru.

Wiceminister Henryka Mościcka-Dendys: Formalną akcją ewakuacyjną objęty jest tylko Izrael

Zaznaczyła, że formalnie ewakuacją objęty jest tylko Izrael. - To, na co zdecydowaliśmy się w Iranie to wsparcie obywateli polskich w bezpiecznym wyjeździe z tego kraju. Zabraliśmy na pokład konwoju dyplomatycznego te osoby, które chciały skorzystać z możliwości wyjazdu w tej formie. Było to siedmiu obywateli Rzeczypospolitej. Otrzymały one informację od konsula, ze oferujemy im przejazd w bezpieczne miejsce, którym jest Baku i następnie powrót do kraju samolotem rejsowym - zaznaczyła.