Dopytywana o szczegóły ewakuacji Polaków z Izraela wiceminister oświadczyła, że przewidywany jest konwój autobusowy do granicy z izraelsko-jordańskiej, „w jakiejś asyście, ale nie wojskowej”, a następnie lot z Ammanu do Warszawy, prawdopodobnie samolotem rządowym.

Paweł Wroński: Ewakuacja jest bezpłatna

Na konferencji głos zabrał także rzecznik MSZ Paweł Wroński, który odniósł się do doniesień w sprawie wyjazdu z Izraela, organizowanego komercyjnie przez konsula honorowego. - W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje, które były bardzo mocno zmanipulowane. Otóż ewakuacja jest przeprowadzana przez polski rząd, ta ewakuacja jest przeprowadzana dla osób ewakuowanych bezpłatnie – powiedział. Dodał, że konsul honorowy ma biuro podróży i oferuje możliwość wyjazdu za pieniądze. - Nie możemy nikomu zabraniać, żeby takie oferty składał, on bardzo długo pracuje w branży turystycznej – zaznaczył. - MSZ nie organizuje żadnych komercyjnych ewakuacji - podkreślił Wroński.

Jeszcze niedawno przedstawiciele władz mówili, że nie ma ewakuacji z Izraela, a kto chce, może wyjechać na własną rękę. Co sprawiło, że jednak oficjalna ewakuacja będzie? - Obserwujemy rozwój sytuacji. Naloty, które trwają na Izrael, są poważniejsze niż w pierwszej fazie i zakładamy, że będą kontynuowane, w związku z tym zdecydowaliśmy o ewakuacji - odparła wiceminister Mościcka-Dendys.

- Ewakuacja będzie znacznie trudniejsza, niż nam się wydawało poprzednio, wymaga zgód dyplomatycznych, wymaga koordynacji, wymaga poinformowania większej grupy ludzi, niż nam się wydawało. Informacja o tym, że możliwa jest ewakuacja powoduje, że gwałtownie zwiększa się liczba osób, które by chciały z niej skorzystać i to też komplikuje sytuację, dlatego zachęcam do obniżenia poziomu napięcia - mówił Wroński. - Zanosi się na dłuższą zawieruchę na Bliskim Wschodzie, stąd tego rodzaju podjęte decyzje. Są one adekwatne do sytuacji - ocenił.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji