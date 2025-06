Policjanci weszli do cel zakonników i pomieszczeń gospodarczych (kościoła nie przeszukali). Dominikanie od razu zapowiedzieli podjęcie kroków prawnych, by wyjaśnić to „bolesne i niezrozumiałe zdarzenie”. Kilka dni później przeor lubelskiego klasztoru złożył zażalenie na postanowienie o przeszukaniu klasztoru i na samą czynność przeprowadzoną przez policję

Prokuratura Krajowa tuż po nalocie, tłumacząc się z niego twierdziła, że miała sygnał, iż poseł przebywa w lubelskim klasztorze – miał być w nim widziany w niedzielę 15 grudnia). „Informacja dotyczyła konkretnej celi, w której miał przebywać Marcin Romanowski, oraz zawierała opis zmian w jego wyglądzie” – stwierdzał ówczesny komunikat PK.

Kim był sygnalista, który przekazał ten jak się okazało trefny trop? Do dziś nie wiadomo. Prokuratura tłumaczyła jedynie, że „to nie była informacja od Policji”. Teraz tą wątpliwą, niezweryfikowaną podstawę do tak dokuczliwych działań, wytknął warszawski sąd.

Polska Prowincja Dominikanów wyraża „głębokie ubolewanie z powodu tego, co spotkało naszych Braci”.