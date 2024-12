Co więc wskazano we wniosku do sądu o ENA i do Interpolu ściganie polityka tzw. czerwoną notą?

Jakie argumenty podnieśli prawnicy klasztoru w zażaleniu na przeszukanie? Na razie nie zdradzają.

Według konkordatu miejscom przeznaczonym m.in. „do sprawowania kultu ” państwo gwarantuje nienaruszalność. Czy mieści się w tym klasztor? Sąd, rozpatrując zażalenie, to oceni.

Niektórzy nasi rozmówcy sugerują, że przeszukanie takiego obiektu jak klasztor, rządzi się innymi prawami. - Cele zakonników to jakby odrębne „mieszkania”. Nakaz przeszukania powinien to uwzględniać, a nie wskazywać do przeszukania klasztoru jako całości – sugeruje jeden z prawników.