Premier Donald Tusk oraz rzecznik rządu Adam Szłapka Foto: PAP/Piotr Nowak

Adam Szłapka mówił, że „wyzwaniem komunikacyjnym” dla gabinetu Tuska jest to, że koalicję tworzą różne ugrupowania. - Naszym problemem przez ostatnich kilkanaście miesięcy było to, że o ważnych i dużych projektach mówiliśmy za mało - ocenił dodając, że skromność w życiu publicznym może być wadą.

Pytany o osiągnięcia rządu Tuska rzecznik mówił, że na kolei zaszła „gigantyczna zmiana” i pociągi częściej niż trzy lata temu kursują punktualnie oraz jest „dużo więcej połączeń”. - Jeżeli coś naprawdę działa, a nie działało wcześniej, to warto o tym mówić i powinniśmy o tym mówić - oświadczył. - Jest sporo rzeczy, o których warto mówić, o których powinniśmy mówić, ale jest oczywiście bardzo dużo do zrobienia. Rozumiem, że problemem też było to, że nie zawsze każdy obywatel wiedział, jaki mamy plan, co robimy, jak to robimy i dlaczego to robimy, i dlatego ta komunikacja jest tak ważna - mówił.

Jaka będzie „opowieść” rządu Tuska w ciągu najbliższych lat? - Przede wszystkim musimy uwolnić polską gospodarkę, żeby się szybciej rozwijała, bo Polska może już niedługo być jedną z 20 najmocniejszych gospodarek całego świata. My naprawdę dzisiaj odgrywamy kluczową rolę w Europie i naprawdę mamy mocne papiery do tego, żeby się bardzo dynamicznie rozwijać. I to się dzieje - odparł w TVN24 Szłapka.