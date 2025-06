- Przedstawiam państwu nowego rzecznika rządu – mówił premier wskazując na stojącego obok niego Adam Szłapkę, ministra ds. Unii Europejskiej. Szłapka jest jednocześnie liderem Nowoczesnej, partii współtworzącej Koalicję Obywatelską.

- Chcę powiedzieć, po pierwsze, że dziękuję za tę gotowość do realizacji zadań, realnych zadań, które są przed nami. Gdy rozpoczynała się prezydencja zwróciłem się do ministra Szłapki z prostym komunikatem: to jest poważna sprawa, ważna sprawa, weź to na siebie. Pan minister Szłapka nie tylko się na to zdecydował, ale też zgodnie z moimi najbardziej optymistycznymi przewidywaniami poprowadził polską prezydencję - podkreślił Tusk.

- Będzie jeszcze w najbliższych dniach, wspólnie ze mną, raportował - i w Europie, i w Polsce o efektach polskiej prezydencji. Także o tym, co Polska prezydencja pokazała, co nie gra dzisiaj w UE i w jaki sposób Unia Europejska powinna się zmieniać - dodał szef rządu.

- Formalnie minister Adam Szłapka zostanie rzecznikiem w dniu, w którym zakończy się polska prezydencja (1 lipca – red.) – podkreślił Tusk. - Ale już od dziś minister Szłapka będzie pracował jako rzecznik rządu i osoba odpowiadająca za jak najlepszą komunikację - zaznaczył.

Tusk podkreślił, że wziął sobie do serca słowa o tym, że rząd musi „mieć dobrego rzecznika, który od rana do wieczora będzie prostował kłamstwa i mówił co robimy”. - Już się nie upieram – podkreślił.