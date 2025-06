Pewne są trzy rzeczy: zmiany będą, muszą zostać zaakceptowane przez wszystkich koalicjantów, dojdzie do odchudzenia ministerstw, ale nie przez zagłodzenie ministrów. – Bardziej przesunięcia i inne delegowanie pracy, a nie głośne dymisje i publiczne rozstrzelania za błędy – mówi jeden z polityków, bez którego zgody do rekonstrukcji nie dojdzie. Pewne jest też, że dojdzie do połączenia niektórych ministerstw. Ministerstwo Przemysłu ma być w stolicy, a na Śląsku ma zostać inna jednostka, gdyż to aglomeracja rozwojowa. Nikt jeszcze nie jest spakowany. W lipcu będzie wszystko wiadomo. Pytanie, jak zmiana będzie komunikowana.

Rekonstrukcja rządu nowym otwarciem gabinetu Donalda Tuska

Karol Nawrocki jeszcze nie został zaprzysiężony, a już prowadzi wojnę podjazdową z rządem Donalda Tuska. Atakuje szefa rządu nazywając go najgorszym premierem III RP, zarazem deklarując współpracę. Tak jakby Nawrocki wyciągał rękę do Tuska trzymając w drugiej kij bejsbolowy.

To, że najbliższe dwa i pół roku nie będzie spacerkiem dla rządu, wiadomo od chwili kiedy okazało się, że prezydentem został wybrany Nawrocki. Widać już tego efekty, choć jeszcze są one delikatne.

Wywiad dla „DGP", którego udzielił prezydent elekt, nieco osłabił wagę wydarzenia jakim było głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Tuska. Kolejnymi rozmowami i medialnymi ruchami Nawrocki narzuca ton debaty publicznej. Rekonstrukcję rządu prezydent też będzie próbował przykryć, choćby mocną wypowiedzią lub ogłoszoną nominacją. Może dlatego starych ministrów odwoła, a nowych powoła jeszcze Andrzej Duda w myśl zasady: „Lepszy diabeł, którego znasz, niż taki, co do którego nie masz pewności.”