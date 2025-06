Sejm, tuż po porannym, ponadgodzinnym wystąpieniu premiera Donalda Tuska. Posłowie i posłanki zadają pytania premierowi, jest ich ponad 250. Jeden z licznych korytarzy w gmachu przy ulicy Wiejskiej. Razem ze swoim asystentem rozpoznawalny polityk PO nagrywa klip do sieci – jeden z tych 50-sekundowych, krótkich filmików, które stały się teraz najważniejszą metodą komunikacji z wyborcami. Temat wystąpienia? Sukcesy rządu Donalda Tuska – od refundacji in vitro, przez podwyżki dla nauczycieli, po odblokowanie środków w KPO. Nagranie przebiega szybko i sprawnie. Jest jednym z wielu takich materiałów, które trafiają i trafiały do sieci w ostatnich dniach. Również Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – mocno krytykowana, również przez koalicjantów, za niedostatki komunikacyjne – wypuszcza klip z osiągnięciami rządu.

Reklama

Esencją zmian w rządzie jest na razie poprawa w obszarze komunikacji. Temat ten wybrzmiał w wystąpieniu Donalda Tuska całkiem wyraźnie. Premier zapowiedział, że jeszcze w czerwcu zostanie powołany rzecznik rządu, którego zadaniem będzie reorganizacja polityki komunikacyjnej gabinetu. To ma być jedno z pól do zasadniczej poprawy w perspektywie kolejnej kampanii do Sejmu w 2027 roku. – Przesadziliśmy z wiarą, że prawda sama się obroni – podsumował w pewnym momencie sam Tusk.

Kto obejmie stanowisko rzecznika? Tusk na razie nie zdradził nazwiska. W kuluarach mnożą się spekulacje – również te, że rzecznikiem nie zostanie jednak typowany w mediach do tej roli wiceminister kultury Maciej Wróbel z PO. – Sprawa jest płynna – mówi „Rzeczpospolitej” jeden z polityków Platformy. Zastrzega jednak, że jego zdaniem rzecznikiem powinien zostać polityk, raczej z PO, mający jednocześnie dobrą komunikację z samym Tuskiem. A nie osoba „z rynku”. Na razie żadnych decyzji jeszcze nie podjęto. Sam premier obiecał, że nazwisko rzecznika poznamy w ciągu tygodnia. – To będzie poważna figura polityczna, to będzie waga ciężka w polityce – zapowiedział.