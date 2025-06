10:57 Anna Maria Żukowska: Brakuje mi wizji wielkiej Polski

- Brakuje mi wizji wielkiej Polski, którą wszyscy mamy w sercu, o której wszyscy myślą. To jest Polska, w której mamy stabilny i sukcesywny wzrost płacy minimalnej. To jest Polska, która walczy o demografię. Polska, która walczy z wykluczeniem transportowym, ale nie poprzez pociągi na narty, tylko tam, gdzie ludzie nie mają jak dojechać do pracy, jak dojechać do szkoły. Polski, w której wszyscy czują się różni i brakuje mi tutaj informacji o realizacji umowy koalicyjnej w zakresie związków partnerskich. Nie usłyszałam tego w pańskim wystąpieniu. I naprawdę nie możemy dłużej słyszeć, że ten czas przyjdzie po wyborach – powiedziała posłanka.

10:53 „Czy pan jest poważny?” Politycy partii Razem krytykują Tuska po exposé

„Tusk ogłosił, że nie zna słowa kapitulacja. Może powinien zapoznać się ze słowem emerytura?” – stwierdził Adrian Zandberg po wystąpieniu w Sejmie szefa rządu. W krytyce wtórują mu inni posłowie partii Razem.

10:51 Maciej Konieczny: Czy możemy liczyć na sankcje wobec Izraela?

- Za 10, 15, 20 lat nikt nas nie zapyta o to, co dzisiaj działo się na tej sali, ale możemy dostać dużo trudniejsze pytanie, gdzie byliśmy, kiedy trwało ludobójstwo w Strefie Gazy? Co zrobiliśmy, żeby powstrzymać armię Izraela, która metodycznie zrównała Gazę z ziemią, mordując tysiące palestyńskich cywilów, kobiet i dzieci? Co pan zrobił, panie premierze, kiedy Izrael stosował głód jako narzędzie planowej i deklarowanej czystki etnicznej? - pytał poseł Razem.

10:44 Marcin Przydacz: Przez godzinę mówił pan o PiS-ie

- Mówił pan ponad godzinę, zwracając się z wnioskiem o wotum zaufania, a mówił pan o PiS-ie. O niczym innym w zasadzie pan nie potrafi mówić. Od kilkudziesięciu lat mówi pan tylko o swoich oponentach politycznych, szczując jednych Polaków na drugich. My byśmy chcieli naprawdę posłuchać, jakie pan ma plany, na przykład na naprawę stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Pański minister mówi, że liczy, że nowy prezydent pomoże poprawić stosunki z USA, czyli te stosunki są dzisiaj złe – mówił poseł PiS.

10:40 Marcelina Zawisza: Nie usłyszeliśmy nic o systemie ochrony zdrowia

Ponad godzinne przemówienie i muszę powiedzieć, że to jest zaskakujące, że nie usłyszeliśmy nic o systemie ochrony zdrowia. Mamy najdłuższe kolejki od 12 lat, mamy dziurę w systemie ochrony zdrowia wielkości 20 miliardów złotych. Teraz już można przyznać, że jest duża dziura, którą trzeba będzie zasypać. Nie dowiedzieliśmy się absolutnie nic, co rząd planuje w systemie ochrony zdrowia – powiedziała posłanka partii Razem.

10:35 Przemysław Czarnek: Dlaczego nie poda się pan do dymisji?

- Panie premierze, pominął pan w swoim przemówieniu fakt służenia interesom niemieckim, a nie polskim. Dlaczego nie uniesie się pan honorem i nie poda się do dymisji zamiast składać głupi wniosek? - powiedział poseł PiS.

10:29 Adrian Zandberg: Czy pan jest poważny?

Czy pan jest poważny, kiedy mówi o tym, że nastąpiła profesjonalizacja zarządzania majątkiem publicznym w Polsce? Czy ta profesjonalizacja polega na tym, że w kluczowych spółkach zatrudnia się rodziny, polityków PSL-u? Czy ta profesjonalizacja polega na tym, że w Totalizatorze Sportowym zatrudniacie internetowych hejterów działających na rzecz Platformy Obywatelskiej, że to samo dzieje się w Polskim Holdingu Nieruchomości? A może tą profesjonalizację widać zarządzaniu polską nauką w tym, co działo się wokół instytutów badawczych, wokół badania sztucznej inteligencji albo w reaktorze Maria, jedynym naszym reaktorze wyłączonym przez nieudolność w zarządzaniu. Panie premierze, jeżeli pan uważa, że dzisiaj w Polsce są transparentne, uczciwe konkursy i że to w ten sposób dobierani są ludzie do zarządzania majątkiem publicznym, to mam dla pana złą informację, albo pana ktoś wprowadza w błąd albo żyje pan w jakimś innym świecie – powiedział Zandberg.

10:25 Joanna Kluzik-Rostkowska: Jak rząd zareagował na niebezpieczeństwo wojny kinetycznej?

- Jakie są losy wyczekiwanej ustawy medialnej i kiedy możemy jej spodziewać się w Sejmie? - zapytała Aleksandra Leo z Polski 2050.

10:18 Posłowie zadają pytania po wystąpieniu premiera

Do zadawania pytań zgłosiła się ponad połowa posłów.

10:14 Przerwa w obradach do godziny 10:15

10:09 „Jestem gotów dalej prowadzić prace tego rządu”

- Życzę wam wszystkim wytrwałości, życzę wam. determinacji. Każdy, kto jest gotów razem ze mną, razem z rządem, przede wszystkim razem z naszymi wyborcami, nie zważając na na te chwilowe emocje, iść do przodu i budować lepszą Polskę, Niech zagłosuję dzisiaj za wotum zaufania dla dla naszego rządu. Jestem gotów nie tylko zagłosować, ale dalej prowadzić prace tego tego rządu. Niniejszym zwracam się do całego Sejmu o udzielenie wotum zaufania dla naszego rządu. Dziękuję bardzo – zakończył premier.

10:05 „Jestem dumny, że 11 milionów Polek i Polaków to są ludzie, którzy mają różne poglądy, różne tradycje, ale jedną wiarę, że Polska może być lepsza”

- Jeśli ktoś chciałby zamienić koalicję rządzącą w targowisko próżności czy konfliktu, to niech nie głosuje dzisiaj za wotum zaufania – mówił premier. - Musimy zrozumieć, czym jest gra drużynowa. To lojalność i solidarność, także wobec świata zewnętrznego - dodał.

09:58 „Powołajcie opozycję techniczną”

- Chciałbym, żebyście powołali opozycję techniczną. Bądźcie opozycją techniczną, spróbujcie wspólnie z nami przegłosować coś, co może pomóc Polsce. Spróbujemy to przetestować np. na deregulacji – zaapelował premier

09:56 „Ogłosimy nowe otwarcie po rekonstrukcji rządu”. Będzie rzecznik rządu

- Nie mówię tutaj o zmianie nazwisk, ale przede wszystkim o zmianie struktury rządu. (...) Na pewno pojawię się nowe twarze – zapowiedział premier. Premier ogłosił, że zostanie powołany rzecznik prasowy rządu.

09:51 „Nie dam się namówić na polowanie na czarownice”

- Nikt mnie nie przekona, że ze względu na przykład na wynik wyborów prezydenckich, będziemy musieli zrezygnować z dalszej rozliczeń. Nie ma mowy – zadeklarował Tusk.

09:46 „Zdaję sobie sprawę, że wiele z tych rzeczy, o których wspólnie marzyliśmy, Nie zostało się zrealizowanych”

- Chcę z całą mocą podkreśla, że rozliczenia, które nigdy nie były przeze mnie traktowane jako rewanż, jako zemsta, tylko jako bardzo poważne podejście państwa polskiego, do rozliczenia wszystkich nadużyć. Chcę powiedzieć, że żadne nadużycie, żadna kradzież, żaden fałsz nie zostaną zamiecione pod dywan – powiedział szef rządu.

09:42 „Nigdy nie dam się namówić na narrację antyukraińską”

- Wiem dokładnie gdzie są źródła polskiego bezpieczeństwa i polskiej ryzyk. Wiem, że Rosja jest naszym wrogiem – mówił premier.

09:39 „CPK będzie budowane przez polskie firmy, bo taką decyzję podjęliśmy”

- Nie Chińczycy, nie Francuzi, nie Australijczycy, tylko polskie firmy będą uprzywilejowane w tym wielkim projekcie – zapowiada Tusk

Premier Donald Tusk Foto: PAP/Rafał Guz

09:35 „Boże chroń nas przed takimi ludźmi, którzy przez suwerenność polski rozumieją kompletne frajerstwo”

- (...) którzy pozwolili, aby Polskę wykorzystywano, aby pieniądze polskiego podatnika wykorzystywano w Berlinie, w Paryżu czy Brukseli – kontynuował premier.

09:32 „Blisko milion osób zarejestrowało się, by skorzystać z projektu renta wdowia”

- Jesteśmy wyraźnie powyżej średniej państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o udział pomocy społecznej – powiedział Tusk.

09:29 „Żaden rząd, żadna większość nie podjęła porównywalnych decyzji o pomocy tym, którzy byli najbardziej poszkodowani”

- Trzeba było lepiej o tym opowiedzieć. Ale jedna dana może też wam uzmysłowi jaka jest różnica w skali. Wiecie ile w pierwszym roku rządów PiS-u, kiedy obowiązywało 500 plus, ile państwo polskie przeznaczyło na pomoc? 16 miliardów złotych. Z tytułu programu 800 plus były to 62 miliardy złotych – mówił premier.

09:28 Politycy komentują słowa Tuska

09:23 Na sali nie ma posłów Prawa i Sprawiedliwości

09:18 „Przypomnijcie sobie, jak ważne sprawy spowodowały, że Polacy dali nam w ręce odpowiedzialność za ojczyznę”

- Zarówno mandat od ludzi, Konstytucja oraz ogrom wyzwań, jakie stoją przed Polską, powodują, że dziś musimy odnowić ten mandat odpowiedzialności, jaki na siebie wzięliśmy - mówił premier.

Premier Donald Tusk Foto: PAP/Rafał Guz

09:16 „My na pewno uszanujemy wynik wyborów”

- Będę apelował do wszystkich instytucji odpowiedzialnych za kontrolę, przebieg i uznanie legalności wyborów, aby bardzo rzetelnie oceniły wszystkie sygnały o nieprawidłowościach lub ryzykach fałszu – zapowiedział Tusk.

09:13 „Nic nie zwalnia nas z odpowiedzialności za losy kraju”

- 11 milionów wyborców w październiku i 10 mln kilka dni temu powiedziało: „macie dalej robić swoją robotę” - powiedział premier.

09:11 „Czeka nas 2,5 roku bardzo ciężkiej pracy w niekorzystnych warunkach”

- Chcę wyraźnie podkreślić, że zwracam się o wotum zaufania, bo mam przekonanie, wiarę i pewność, że mamy mandat do rządzenia i brania odpowiedzialności za to, co w Polsce się dzieje – mówił Tusk.

09:09 Donald Tusk rozpoczyna exposé

- Pozwólcie, że, nie marnując waszego czasu i czasu Polaków, przejdę od razu do sedna – powiedział premier.

09:06 Marszałek Sejmu rozpoczyna obrady

09:04 Jarosław Kaczyński: Przedstawimy nasze stanowisko wobec rządu

- Dzisiaj mamy ważne, chociaż z góry rozstrzygnięte, wiadomo, jaki będzie wynik, głosowanie. Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. I to jest okazja do tego, żeby przedstawić nasze stanowisko wobec tego rządu, wobec tych kilkunastu miesięcy jego władzy – mówił przed Sejmem prezes PiS.

09:02 Szymon Hołownia: Jesteśmy w tym rządzie po to, żeby zrealizować rzeczy, na które się umówiliśmy

- Jesteśmy tym, czym byliśmy w 2023 roku. Jesteśmy partią wkurzonych rodziców. Nie myślimy w kategoriach prawicowo-lewicowych. Poszliśmy do polityki, żeby zmieniać Polskę dla naszych dzieci. Nie angażujemy się w duopole, i zapraszamy każdego, kto chcę zmieniać Polskę na lepsze – mówił przed rozpoczęciem obrad marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

09:01 Andrzej Duda: Spokojnie poczekajmy na decyzję parlamentu

- To jest przede wszystkim decyzja parlamentu i na tę decyzję spokojnie poczekajmy. To parlamentarzyści to ocenią. To kwestia również i relacji politycznych pomiędzy ugrupowaniami i wewnątrz ugrupowań, więc trudno jest mi na te tematy się wypowiadać jednoznacznie, jakie tam te relacje panują, zwłaszcza w okresie po wyborach prezydenckich – powiedział prezydent zapytany o głosowanie w Sejmie.

09:00 Czego spodziewa się Władysław Kosiniak-Kamysz?

– Jeśli chodzi o stabilność, bezpieczeństwo tego głosowania – nie mam tutaj obaw, jestem spokojny - powiedział w TVN24 szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Rekonstrukcja nie może opierać się tylko na wymianie osób, tylko również na zmianie struktury rządu – ocenił lider PSL.

08:58 Kto nie poprze rządu Tuska?

Przeciw wyrażeniu wotum zaufania zagłosują, jak wynika z deklaracji, członkowie PiS, Konfederacji i Razem. - Jesteśmy partią opozycyjną, więc oczywiście wotum nie poprzemy - zapowiadał Adrian Zandberg.

08:55 Donald Tusk: Rządowy plan awaryjny będzie wymagać „jedności i odwagi” koalicjantów

Premier po wyborach powiedział, że głosowanie nad wotum zaufania będzie pierwszym testem dla koalicji rządzącej. - Pamiętajmy, umówiliśmy się na wielką rzecz, wymagającą siły, wytrwałości i być może więcej czasu, niż byśmy chcieli. W demokracji walka nigdy się nie kończy - mówił Tusk.

08:52 Jacek Nizinkiewicz: Co powinien powiedzieć Tusk?

Konkrety – to słowo powtarza się w rozmowach z politykami koalicji 15 października. Tego oczekują od premiera w exposé. Jasno wytyczonych celów i planu dla Polski, który będzie realizowany. Nie tylko obietnic bez pokrycia.

08:50 Na czym polega wotum zaufania?

Jak wskazuje art. 160 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Premier Rady Ministrów może zwrócić się do Sejmu o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania. Udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów następuje większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Wotum zaufania jest uchwałą parlamentu, która zostaje podjęta podczas specjalnego głosowania. Uchwała ta ma wyrazić zaufanie do działalności całego rządu lub jego poszczególnych członków. Głosowanie odbywa się w dwóch sytuacjach. Pierwszą z nich jest powołanie nowego rządu. Po wyborach ma on 14 dni na to, by uzyskać wotum zaufania. Parlament udziela go większością głosów, przy obecności co najmniej połowy posłów. O wotum zaufania można też wnioskować w każdym innym momencie działania Rady Ministrów. Taka sytuacja ma miejsce aktualnie.