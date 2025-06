Polityk nie ma złudzeń co do przyszłej współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim. – Uważam, że to może być kompletnie nowa jakość polskiej polityki – powiedział, oceniając, że Nawrocki raczej nie będzie dążył do porozumienia z rządem. Dodał, że nie spodziewa się „przestrzeni porozumienia” ani „wspólnego spojrzenia na rzeczywistość polityczną”. Jednocześnie przyznał, że chciałby się w tej kwestii pozytywnie rozczarować.

Schetyna odniósł się również do spekulacji o możliwych przedterminowych wyborach parlamentarnych. W jego ocenie taki scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny. – Przyspieszenie wyborów musi być poprzedzone głosowaniem. Musi być 307 głosów (Sejm rozwiązuje się większością 2/ 3 ustawowej liczby posłów - red.) – przypomniał. Dodał, że nie widzi dziś przestrzeni do zawarcia tak szerokiego porozumienia między największymi ugrupowaniami, które mogłoby to umożliwić. – To nie jest scenariusz, który jest na stole – podkreślił.

Mimo napięć i wyzwań Schetyna ocenił, że rząd Donalda Tuska otrzyma 11 czerwca wotum zaufania „z dobrym wynikiem”. Zwrócił uwagę, że do 6 sierpnia – terminu zaprzysiężenia nowego prezydenta – należy się spodziewać zapowiedzi reorganizacji rządu i kluczowych propozycji premiera.

– To będzie bardzo ważne. Te najbliższe tygodnie będą kluczowe – stwierdził polityk, sugerując, że to czas politycznego „nowego początku”, który musi uwzględniać realia współpracy z nieprzychylnym prezydentem.