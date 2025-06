Donald Tusk nawet nie pogratulował Karolowi Nawrockiemu Paweł Jabłoński, poseł PiS

A czy inicjatywa powołania rządu technicznego była konsultowana z prezydentem elektem Karolem Nawrockim? – Jeśli tak, to ja w takich negocjacjach nie uczestniczyłem – odparł Jabłoński.

Paweł Jabłoński: Karol Nawrocki nastawia się na współpracę z rządem Donalda Tuska i pracę dla Polski

Poseł PiS był też pytany, jak będzie układać się współpraca między Karolem Nawrockim a rządem Donalda Tuska. – Zobaczymy, czy rząd Donalda Tuska przetrwa do zaprzysiężenia prezydenta Nawrockiego. Jeśli przetrwa, to myślę, że Nawrocki będzie robił to, co zapowiedział w kampanii: gonił rząd do roboty – odparł.

Jabłoński wyraził nadzieję na współpracę rządu z prezydentem m.in. w kwestii polityki wobec USA. – Mam nadzieję, że deklaracje Tuska i (Radosława) Sikorskiego odzwierciedlają rzeczywistość. Mam nadzieję, że prezydent Nawrocki będzie wzmacniał Polskę w tym zakresie – mówił.

Poseł PiS stwierdził też, że to Donald Tusk nastawia się na konflikt z przyszłym prezydentem. – Tusk nawet nie pogratulował Karolowi Nawrockiemu – zauważył. – Karol Nawrocki nastawia się na współpracę i pracę dla Polski. On będzie dopingował rząd do pracy – dodał.

Karol Nawrocki wygrał II turę wyborów prezydenckich uzyskując 1 czerwca 50,89 proc. oddanych w niej głosów. W pokonanym polu pozostawił Rafała Trzaskowskiego, kandydata KO, który zdobył 49,11 proc. głosów.