Co najważniejsze, niektóre istniejące ministerstwa miałyby ulec konsolidacji. To m.in. potencjalne połączenie resortów gospodarczych w jeden superresort oraz połączenie (ponowne) resortu edukacji z resortem szkolnictwa wyższego. W rządzie – jak wynika z naszych rozmów – jest też przekonanie, że kontrola nad energetyką jest zbyt rozproszona. Zwiastuje to być może – co już było opisywane wcześniej, np. likwidację resortu przemysłu, który obecnie ma siedzibę w Katowicach. W ostatnich miesiącach – co też pisała „Rzeczpospolita”, w rządzie rosło przekonanie, że pomysł, by wyprowadzić ten resort poza Warszawę i postawić na jego czele osobę spoza polityki, był chybiony. Konsolidacji mógłby też ulec resort sportu i turystyki.

W rządzie od miesięcy mówi się też o dymisji minister Izabeli Leszczyny. Kłopoty resortu m.in. z kwestiami zdrowia publicznego wielokrotnie opisywała też „Rzeczpospolita”. Od kilku miesięcy pojawiają się też informacje, że z rządem rozstanie się prof. Adam Bodnar, napisał to niedawno też „Newsweek”. Co więc z personaliami? – Żadne personalia nie zostały jeszcze ustalone – zastrzega nasz rozmówca z rządu. Głębsza rekonstrukcja rządu wymaga też w praktyce nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, ale to stoi teraz pod znakiem zapytania – po tym jak 6 sierpnia urząd obejmie Karol Nawrocki.

Rekonstrukcja rządu, ale co z koalicją? Reset czy trwanie?

W poniedziałek odbyło się pierwsze od wielu miesięcy spotkanie liderów koalicji. Te rozmowy zostały w praktyce zawieszone na czas kampanii wyborczej. Co z niego wynikło? – Przeanalizowaliśmy wstępnie wyniki, które się wydarzyły. Pogadaliśmy o przyszłości – tak w Polsat News podsumował rezultaty rozmów Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy. Jak relacjonował, spotkanie trwało dwie godziny.

Politycy koalicji rządzącej wielokrotnie wzywali do zmian w sposobie, jaki działa rząd. Np. Szymon Hołownia od wielu miesięcy podkreślał, że gabinet Donalda Tuska powinien mieć rzecznika prasowego, który kreowałby jego politykę komunikacyjną.