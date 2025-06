Głosowanie nad wnioskiem o wotum zaufania. Tusk wybrał tę datę po rozmowie z Hołownią

- Rząd ma większość w Sejmie, ale (chciałbym), żeby to głosowanie pokazało, że mamy nadzieję mieć zaufanie Polaków tak, żeby wygrać wybory w 2027 roku. To ma być nowe otwarcie: mamy większość, ale mamy też pomysł, mamy wizję, mamy wnioski. Dlatego zaproponowałem panu premierowi, żeby rozpatrzyli jego wniosek na dodatkowym posiedzeniu i wtedy cały ten dzień poświęcony będzie na wotum zaufania. To będzie na pewno minimum trzy, cztery, może pięć godzin. Wykorzystamy ten dzień dobrze – mówił Hołownia.

- Cieszę się, że ta propozycja spotkała się ze wstępną aprobatą pana premiera – dodał marszałek Sejmu.

Nowa data głosowania nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska

Premier Donald Tusk poinformował, że wniosek o wotum zaufania dla rządu będzie rozpatrywany 11 czerwca. - Wcześniej pojawiła się informacja, że to będzie we wtorek (10 czerwca), ale okazuje się, że wtedy sala sejmowa jest zajęta – poinformował premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu. - To wotum zaufania powinno być nowym otwarciem - dodał.

Szymon Hołownia: Musimy pokazać nowe otwarcie

- Ta propozycja wychodzi naprzeciw temu, o czym mówiłem: nie wystarczy, żebyśmy pokazali teraz, że mamy siłę na sali. Musimy pokazać nowe otwarcie, musimy pokazać, że wyciągnęliśmy wnioski, musimy pokazać, że nam zależy, musimy w dwójnasób pokazać, że jesteśmy gotowi do ciężkiej pracy, a to się może stać tylko jeśli będziemy mieć uzgodnione rzeczy, które są dla nas ważne – mówił Hołownia.