Wybory prezydenckie i wybór szefa PO. Co zrobi Donald Tusk? Pytania o plan premiera

Wybory w Platformie Obywatelskiej. Co zrobi Donald Tusk?

W przyszłym roku – już po wyborach prezydenckich – mają odbyć się wybory wewnętrzne w PO. Zgodnie ze statutem kadencja władz na wszystkich szczeblach trwa maksimum cztery lata. O tych wyborach w PO mówi się teraz bardzo niewiele. Ale są na politycznym horyzoncie. – Wyborów w PO rzeczywiście należy się spodziewać – mówi ostrożnie nasz informator z władz partii. Na to bowiem nakłada się inne pytanie, które po cichu zadaje się czasami w PO. Czy Donald Tusk wystartuje ponownie na szefa partii?

Wiadome jest w tym momencie jedno: premier w trakcie wspominanej konferencji prasowej wykluczył kandydowanie na urząd prezydenta RP. – Najbliższe lata to jest naprawdę bardzo poważna harówa – mówił o swojej pracy na stanowisku premiera. W PO zakłada się raczej, że Tusk pozostanie premierem i będzie kandydował na szefa partii jesienią przyszłego roku. Jeśli zostanie wybrany (a nie ma żadnych podstaw, by zakładać inaczej), to wtedy jego kadencja jako przewodniczącego PO zakończyłaby się w 2029 roku, dwa lata po wyborach do Sejmu.

Poza oficjalnymi wypowiedziami takimi jak wyżej o dalszej pracy w rządzie i jesiennym „drugim otwarciu” nie ma dziś żadnych konkretnych informacji co do tego, co tak naprawdę długoterminowo planuje szef PO. Jest też długoterminowe pytanie o jego potencjalnych następców, bo raczej nie konkurencję. – Jeśli Trzaskowski zostanie prezydentem Polski, to siłą rzeczy nie będzie mógł później rywalizować o fotel lidera PO – zauważa nasz rozmówca. A to Trzaskowski jest aktualnie „naturalnym” kandydatem. Dlatego warto śledzić, jakie sygnały ze strony lidera PO padną w najbliższych tygodniach i miesiącach. Również na Campus Polska.