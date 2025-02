Biznes podpowiada rządowi, co robić. Ma katalog postulatów

W ocenie Kamila Sobolewskiego to dobrze, że ruszają gigaprojekty, jak „Polski atom” czy Baltica 2, ale potrzebne są też przepisy, które umożliwią realizację mniejszych, oddolnych projektów, realizowanych nie tylko przez państwo. – Chodzi o to, żeby sektorowi prywatnemu zostawić miejsce na wiatraki na lądzie, na zwiększenie potencjału biogazowni, które mogłyby wtłaczać gaz do instalacji państwowych, czy wreszcie na magazyny energii w formule rozproszonej, które mogłyby przywrócić potencjał instalacji solarnych już bez konieczności wpinania do sieci, lecz produkujących energię na potrzeby firm – tłumaczy główny ekonomista Pracodawców RP.

Przekonuje, że potrzebna jest polityka państwa sprzyjająca oszczędzaniu energii. – Można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze, zmniejszając zużycie i tu jest gigantyczny potencjał, który pozwoliłby nie budować jednej elektrowni atomowej. Po drugie, używając prądu, wtedy kiedy jest on dostępny, a nie wtedy, gdy przyjdzie nam to do głowy – mówi Kamil Sobolewski. Przytacza szacunki Politechniki Warszawskiej, wedle których pozwoliłoby to oszczędzić nawet 10 proc. zużycia. – To gigantyczne oszczędności. Warto do tego zachęcać – przekonuje ekspert Pracodawców RP.

Inwestycje

Przedstawiciele organizacji biznesowych zwracają też uwagę na potrzebę działań w kierunku zwiększenia inwestycji. – Inwestycje prywatne ciągle kuleją. Cieszymy się, że ruszył wzrost PKB, widać jednak, że wysokie ceny energii, wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a także skomplikowane przepisy i wysokie obciążenia powstrzymują przedsiębiorców przed inwestowaniem – zauważa Łukasz Bernatowicz.

– Polskiej gospodarce brakuje inwestycji. U nas stanowią one 17 proc. PKB, przy średniej unijnej na poziomie 22 proc., a w przypadku Czech, Węgier i Rumunii nawet 27 proc. Mamy to rozpoznane jako problem od lat. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju została jednak na papierze. Nowy rząd też mówi o potrzebie pobudzenia inwestycji, ale na razie na tym się kończy – mówi Kamil Sobolewski.