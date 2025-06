Nowy rzecznik będzie automatycznie zestawiany z Müllerem. Ale ponieważ polityka komunikacyjna rządu jest oceniana tak słabo, poprzeczka wisi nie tyle nisko, co leży na ziemi, to w zasadzie każdy w miarę kompetentny i obyty z mediami polityk na tym stanowisku będzie uznany za duży krok do przodu dla całego gabinetu. Tyle że problem jest głębszy.

Rząd z rzecznikiem, ale co ze strategią i zapleczem?

Samo powołanie rzecznika nie zmieni zasadniczo sytuacji rządu na dłuższą metę. Pytanie o to, na co zwracał uwagę też Tusk – o reorganizację komunikacji rządu zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. W szczególności zastanawia brak ogólnorządowej, konsekwentnej komunikacji najważniejszych i flagowych programów, o których mówił nawet w swoim „drugim exposé” premier Tusk. Tu jest pytanie o CIR, którego szefem w czasach Morawieckiego był Tomasz Matynia, w kampanii prezydenckiej 2025 jeden z najważniejszych sztabowców Nawrockiego, odpowiadający za m.in. badania. O problemach w komunikacji na tym poziomie mówią sami ministrowie, np. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w sprawie KPO. „Tak informacje o KPO mogłyby i powinny nieść się szerzej. I tak warto, aby wziął ten ewidentny sukces rządu na sztandary również Premier" – stwierdziła w jednym z wpisów.

O komunikacji mówiła też w czwartek ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. – Zgadzam się, że oczywiście potrzebujemy też lepszego show, potrzebujemy lepiej to komunikować, potrzebujemy nie bać się komunikacji, potrzebujemy nie cenzurować się, nie zastanawiać się, czy jeżeli stanę i opowiem o jakimś dobrym programie, to znaczy, że ja się lansuję – mówiła w Onet Rano w kontekście exposé premiera Tuska.

I to jest ten szerszy problem, którego nawet najlepszy pojedynczy człowiek na stanowisku rzecznika nie zmieni: centralizacja komunikacji, w której o sukcesach mówi Tusk, a reszta ministrów ma milczeć lub co najwyżej wspierać premiera. Bo do tego wiele sytuacji przez 18 miesięcy się sprowadzało. To również kwestia całościowej strategii, opracowanej na dłuższy horyzont czasowy, jak i taktyki przy takich wydarzeniach jak środowe wystąpienie premiera. Bez tego wszystkiego, jak i pogłębionych badań będących elementami procesu decyzyjnego nie tylko w komunikacji, ale też w kwestiach kierunku rządu, powołanie rzecznika będzie tylko gestem, który rozwiąże parę problemów, ale nie zmieni kierunku. To jakby zmieniać światła oświetlające drogę na Titanicu: góra lodowa może i pojawi się wcześniej na horyzoncie, ale by uniknąć zderzenia, trzeba jeszcze odpowiednio wcześnie zmienić kurs. I tu pojawia się pytanie: czy rzecznik zwiastuje jednocześnie nową opowieść o rządzie? Bo rząd Tuska potrzebuje dziś nie tylko sprawnego rzecznika, ale przede wszystkim nowej opowieści o sobie.