A co do Kanału ZERO, to stał się on jednym z najważniejszych punktów odniesienia w kampanii m.in. dzięki temu, że brał w niej udział sam jego twórca Krzysztof Stanowski. I wywiady oraz rozmowy, jakie prowadził, jak np. ze Sławomirem Mentzenem, miały ogromny wpływ na przebieg kampanii. Wyznaczył tym samym nowy kierunek dla mediów, ale i dla polityków. Zrozumiał to najlepiej Sławomir Mentzen, który walczy o swoją obecność w sieci, budując własny kanał wideo, przygotowując się już wyborów parlamentarnych w roku 2027. Ale i media tzw. tradycyjne miały na kampanię ogromny wpływ, publikując głośne teksty o przeszłości Karolu Nawrockim. W „Rzeczpospolitej” ujawniliśmy np. jego związki z członkiem gangu sutenerów Wielkim Bu czy poręczenie za neonazistę o pseudonimie Śledziu. Gazety nadal są więc siłą, z którą politycy muszą się liczyć.

Co nas czeka w kolejnych wyborach? Dalsze przyspieszenie debaty i chaos informacyjny

Przenoszenie się debaty do serwisów społecznościowych i do internetu ma swoje konsekwencje od lat. Jedną z nich jest postępujące przyspieszenie debaty. W tej kampanii nierzadko było tak, że klimat i poczucie tego, kto wygrywa i przegrywa, zmieniały się nawet już nie tyle z dnia na dzień, ile z godziny na godzinę. O poranku tematem było coś innego, wieczorem – już coś zupełnie nowego. Tak jak w poniedziałek 26 maja, gdy rano polityka żyła spięciem na linii Adam Bielan–Słąwomir Mentzen, a wieczorem – wywiadem premiera Donalda Tuska dla Polsat News. To opętańcze tempo ma wpływ na sztaby i na media. Wszyscy muszą się do niego przystosować. Jednocześnie jeszcze trudniejsze niż dawniej jest wskazywanie, kto aktualnie ma polityczny impet, kto wygrywa, a kto przegrywa. Nie tylko ze względu na fragmentaryzacje debaty, zamykanie jej w kolejnych bańkach, ale też właśnie niemożliwość ocenienia, które z wydarzeń zdążyło przebić się do świadomości wyborców, nim nastąpiło kolejne przyspieszenie. To wszystko generowało niespotykany nawet jak na polską politykę chaos i poczucie dezorientacji.

Nie zmieniła się jednak istota politycznej walki, która w rdzeniu jest nadal zakulisową grą prowadzoną przy stolikach i w gabinetach. Ale już sposoby dotarcia do widzów, odbiorców, wyborców czyli to, jak rezultaty takiej polityki są komunikowane społeczeństwu, przechodzi właśnie prawdziwą rewolucję.