PiS liczy na to, że II tura będzie referendum o rządach Donalda Tuska. KO – że będzie to referendum o przyszłości Karola Nawrockiego.

Pytanie oczywiście – i na to pytanie nie ma dziś nikt jednoznacznej odpowiedzi – jest takie, komu to się przysłuży. Może to być fala tworząca „drugie Jagodno”, która pomoże Trzaskowskiemu zdobyć Pałac Prezydencki. Ale nie musi. KO liczy na wysoką frekwencję i głosy z zagranicy. PiS – na konsolidację prawicy i mobilizację swoich wyborców w kontrze do Donald Tuska.

Wybory prezydenckie 2025: PiS liczy, że będzie to referendum o rządach Donalda Tuska

W chaosie ostatniego tygodnia kampanii niewiele mówiło się o notowaniach rządu. A te – zgodnie z najnowszym sondażem CBOS – są bardzo złe. To efekt wielu czynników: braku efektywnej polityki komunikacyjnej, braku rzecznika rządu (Tusk mówi o sobie, że sam jest rzecznikiem), koalicyjnego klinczu w wielu istotnych sprawach. Czyli tego, że koalicja od 13 grudnia niewiele fundamentalnych dla siebie ustaw wysłała na biurko prezydenta Dudy, nawet tylko po to, by je zawetował.

To jest czynnik, którego w dwa tygodnie kampanii rząd i premier nie mogli przecież odwrócić. Donaldowi Tuskowi pozostały słowa skruchy – na marszu w ubiegłą niedzielę – i zapewnienia, że po tym, jak prezydent przestanie blokować ustawy, to sprawy ruszą z miejsca. A Rafał Trzaskowski wrócił w ostatnich dniach kampanii m.in. do obietnicy podniesienia kwoty wolnej od podatku.

PiS liczy na to, że II tura jeszcze mocniej niż pierwsza będzie referendum o rządach Donalda Tuska. KO – że będzie to referendum o przyszłości Karola Nawrockiego. Ostatecznie o wyniku zdecyduje wypadkowa tych strategii i dziesiątek różnych czynników. Obydwie strony zachowują teoretycznie ostrożny optymizm i mówią o mobilizacji. W praktyce nie jest jasne, co będzie w niedzielę. Poza Dniem Dziecka, oczywiście.