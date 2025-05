Chcielibyśmy często usiąść w dresie, bluzie, ale z szacunku do mamy zmieniamy strój Karol Nawrocki o posiłkach w dni świąteczne

- Przy takim ataku i przy tym co dzisiaj dzieje się w Polsce, nie wyobrażam sobie, że ktoś kto nie ma wspaniałej rodziny... rodzina jest podstawową komórką życia społecznego rodziny nie złamie nawet Donald Tusk – przekonuje Karol Nawrocki. - To jest to co boli chyba najbardziej w tej kampanii, to że my się mniej znajdujemy niż zwykle – mówi też. Kiedy dziękuje bliskim za wsparcie słyszy od żony, że rodzina „dziękuje mu za to, że może brać udział w tej walce”.

Karol Nawrocki: Gdy mama przygotuje posiłek w święta z szacunku do niej zmieniamy strój

Mówiąc o zwyczajach rodzinnych Karol Nawrocki stwierdza, że „gdy bywają dni spokoju”, a „mama przygotuje jakiś posiłek w święta czy w jakimś szczególnym dniu” to pozostali członkowie rodziny „ściągają dresy, wkładają dżinsy, aby uszanować mamy pracę, chociaż bardzo im się nie chce". - Chcielibyśmy często usiąść w dresie, bluzie, ale z szacunku do mamy zmieniamy strój - opowiada.