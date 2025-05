Przekonanie, że wyborcy masowo udadzą się do urn, jest powszechne wśród naszych rozmówców. Ale już zgody co do tego, czy to będzie prawdziwa „fala”, nie ma. – Frekwencja pewnie będzie nieco wyższa niż w pierwszej turze, ale żeby była jakoś spektakularnie wyższa – śmiem wątpić. Sam znam osoby, które nie głosowały w pierwszej turze i nie zamierzają iść na drugą. Mówią, że są zniechęcone słabością kampanii i fatalnym wyborem kandydatów. Wiele osób twierdzi, że ani Rafał Trzaskowski, ani Karol Nawrocki zwyczajnie nie mają predyspozycji do pełnienia funkcji prezydenta Rzeczypospolitej i po prostu się do tego nie nadają – podkreśla w rozmowie z „Rzeczpospolitą” dr Bartosz Rydliński z UKSW i Centrum im. Daszyńskiego.

Eksperci wskazują też, że kandydaci mają jeszcze zasoby do mobilizacji. – Myślę, że frekwencja przekroczy 70 proc. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, komu to pomoże. Wszystko zależy od mobilizacji i demobilizacji poszczególnych elektoratów. Potencjał ma Rafał Trzaskowski, który może zmobilizować swoich wyborców na zachodzie Polski, niegłosujących w pierwszej turze. Szansą dla niego jest też rekordowa liczba osób zarejestrowanych za granicą. Potencjał mobilizacyjny dla Nawrockiego to przede wszystkim wyborcy Sławomira Mentzena. Istnieje też możliwość zmobilizowania elektoratu Grzegorza Brauna. Obaj kandydaci dysponują więc zasobami – ale w różnych częściach społeczeństwa – mówi nam prof. Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego.

Frekwencja w wyborach prezydenckich: Mobilizacja na ścianie zachodniej?

Co może wpłynąć na frekwencję? Ostatni tydzień kampanii to niemal nieustające emocje. – Kluczowe pytanie brzmi: jak elektoraty zareagują na ostatni tydzień kampanii, która ze strony Koalicji Obywatelskiej ma charakter demobilizujący i negatywny wobec wyborców? – mówi nam dr Bartłomiej Machnik. – Pytanie, czy informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej zmobilizują wyborców KO, zwłaszcza na tzw. ścianie zachodniej – tłumaczy i dodaje, że Donald Tusk wszedł w kampanię z impetem, a sztab Rafała Trzaskowskiego działa tak, by pobudzić elektorat. – KO na pewno liczy na „drugie Jagodno” – tylko to może dać jej zwycięstwo. Tymczasem wydaje się, że Karol Nawrocki jest „teflonowy” – afery nie wpływają na poziom jego poparcia. Mam wręcz wrażenie, że mogą przynieść odwrotny efekt – przekonuje Machnik.