To trochę jak z prawem budowlanym. Jakby państwo miało coś budować na podstawie przepisów, które wprowadziło, toby nic nie wybudowało. Więc dla siebie państwo wprowadziło inne prawo.

Mało tego. W trybie wyborczym nie da się dociec prawdy. Wymiar (nie)sprawiedliwości powinien być szybki, ale aż tak szybki być nie może. Termin wydania wyroku nie może być ważniejszy niż treść wyroku.

Robert Gwiazdowski: Dlaczego nie wybieram się na wybory

Po raz kolejny zadeklaruję, że się na wybory nie wybieram. I jest mi obojętne, czy przegra je Donald Tusk, czy Jarosław Kaczyński. I jak Tusk krzyczy, że kandydat wystawiony przez tego drugiego ma natychmiast składać pozwy w trybie wyborczym, bo media sprzyjające Tuskowi coś opublikowały, to umacnia mnie to w moim stosunku nie tylko do samego trybu wyborczego, ale i do całego procesu wyborczego z udziałem służb specjalnych.

Pewnym wytłumaczeniem dla trybu wyborczego było to, że gdy był on wprowadzany, tradycyjne media mogły człowieka zabić. Opublikować, co im podrzucono, odmówić publikacji sprostowania, i liczyć na to, że niezależny niezawisły i bezstronny sędzia oddali pozew z uwagi na wykazanie przez redakcję „należytej staranności” przy zbieraniu i publikowaniu nieprawdziwych informacji. Staranność ważniejsza od prawdy. Jak termin wyroku od treści wyroku – czyli prawdy.