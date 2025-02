Z tego tekstu dowiesz się: – w jakich przypadkach mają zastosowanie pozwy w trybie wyborczym?

– ile czasu ma sąd na rozstrzygnięcie sprawy w procedurze wyborczej?

– co grozi za podanie nieprawdziwych informacji o kandydacie na prezydenta?

W praktyce łatwiej jest złożyć pozew w trybie wyborczym (formalnie wniosek), a trudniej uzyskać korzystny wyrok.

Te trudności dobrze obrazuje pierwszy kampanijny pozew, jaki kandydat na prezydenta Sławomir Mentzen, poseł Konfederacji, wytoczył posłowi Polski 2050 Sławomirowi Ćwikowi, za to, że „Ćwik bezczelnie kłamał” na jego temat z mównicy sejmowej. Sąd Okręgowy, a następnie Sąd Apelacyjny w Warszawie w ciągu nieco ponad tygodnia oddaliły jednak prawomocnie żądanie, uznając, że zarzuty we wniosku kampanijnym były zbyt szerokie w stosunku do skarżonej wypowiedzi, a w części zawierała ona oceny pod adresem wnioskodawcy, które tej wyborczej procedurze nie podlegają.

Pozwy w trybie wyborczym. Kto i kiedy może składać wnioski o wydanie orzeczenia?

Art. 111 kodeksu wyborczego przewiduje, że kandydat lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia, jeżeli rozpowszechniane, także w prasie (mediach) materiały wyborcze (w szczególności plakaty, ulotki i hasła), a także wypowiedzi lub inne formy agitacji wyborczej zawierają nieprawdziwe informacje. Mogą się wtedy domagać zakazu rozpowszechniania takich informacji, przepadku materiałów wyborczych je zawierających, nakazania ich sprostowania, publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste oraz przeprosin osoby, której dobra osobiste, np. dobre imię, zostały naruszone. Możliwe jest też nakazanie naruszycielowi zapłaty do 100 tys. zł na rzecz organizacji pożytku publicznego. Naturalnie sąd ma tu prawo wyboru, może orzec np. tylko część tych sankcji.