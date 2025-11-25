Gdyby zamiast Philippe'a w wyborach wystartował były premier Gabriel Attal, wówczas zdobyłby on 11 proc. głosów i nie wszedł do II tury. W takim scenariuszu Bardella mierzyłby się na dziś w II turze z Glucksmannem (14,5 proc.). Attal przegrałby też z Mélenchonem (12 proc.) i nieznacznie wyprzedził Retailleau (10 proc.).

39 proc. Tylu Francuzów wyraża akceptację dla działań Jordana Bardelli

Sondaż: W II turze wyborów prezydenckich Jordan Bardella wygrywa z każdym rywalem

W hipotetycznej II turze najbardziej wyrównany pojedynek z Bardellą stoczyłby Philippe, który przegrałby w stosunku 47 do 53 proc. Glucksmann wypadłby słabiej (42 do 58 proc.), a w przypadku starcia w II turze ze skrajnie lewicowym Mélenchonem Bardella wygrałby zdecydowanie, w stosunku 74 do 26 proc. Gdyby do II tury wszedł Attal, wówczas przegrałby z Bardellą w stosunku 44 do 56 proc.

„Niestety dla Jordana Bardelli i jego zwolenników i na szczęście dla wszystkich innych, bycie zdecydowanym faworytem wyborów prezydenckich wiele miesięcy przed wyborami nie gwarantuje sukcesu” – komentuje wyniki sondażu Odoxa.

Bardella będzie prawdopodobnie kandydatem Zjednoczenia Narodowego na prezydenta, ponieważ Marine Le Pen, wyrokiem sądu, przez pięć lat nie może ubiegać się o stanowiska publiczne ze względu na uznanie jej oraz kilku członków jej ugrupowania winnymi niewłaściwego wydatkowania środków publicznych w związku z fikcyjnym zatrudnianiem asystentów eurodeputowanych (Le Pen odwołała się od tego wyroku). W przeszłości Le Pen i jej ojciec Jean-Marie Le Pen wchodzili do II tury wyborów prezydenckich.

W innym sondażu, którego wyniki opublikowano w tym miesiącu, Bardella nieznacznie przegrywał w II turze wyborów prezydenckich z Philippem.