W reakcji na publikacje portalu Onet na temat Karola Nawrockiego (nie orzekamy tu, czy są one prawnie dopuszczalne, czy nie) pojawiają się głosy, że kandydat powinien złożyć w szybkim trybie wyborczym wniosek o sprawdzenie formułowanych zarzutów. Pytanie, czy w tym trybie jest możliwe badanie takich materiałów prasowych?

Reklama

Redakcyjne materiały Onetu nie stanowią materiałów wyborczych i nie są agitacją wyborczą w rozumieniu kodeksu wyborczego i jego wykładni. Zatem nawet gdyby wniosek w trybie wyborczym został złożony, musiałby zostać oddalony i to bez prowadzenia postępowania dowodowego co do sprawdzenia opublikowanych zarzutów. Pierwszą bowiem kwestią, którą bada sąd w razie złożenia wniosku w trybie wyborczym, jest to, czy dana sprawa należy do tego trybu. Jeżeli nie należy, a tak jest w przypadku redakcyjnych materiałów prasowych, sąd oddala po prostu taki wniosek bez przeprowadzania jakichkolwiek innych czynności, które w takim przypadku są bezprzedmiotowe.

Oczekiwanie czy wręcz wymaganie, że Karol Nawrocki czy jego doradcy zdecydują się na działanie w trybie wyborczym, w którym formalna porażka jest więcej niż pewna, jest dla mnie po prostu niezrozumiałe

Czyli doradcy prawni Karola Nawrockiego, których pewne ma, wiedzą, co robią?