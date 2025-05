To kolejny raz, gdy opinia publiczna jest zaskakiwana doniesieniami z przeszłości Nawrockiego. W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że brał udział w co najmniej jednej ustawce kibolskiej oraz że posiada broń do ochrony osobistej. Dowiedzieliśmy się też, że nie potrafi wytrzymać kilkudziesięciu minut bez woreczków nikotynowych. A przed pierwszą turą dowiedzieliśmy się, że nabył kawalerkę od pana Jerzego, któremu miał pomagać, a który trafił za kratki. W ramach pomocy Nawrocki zapłacił część wartości mieszkania, by mężczyzna mógł je wykupić od miasta z bonifikatą, a po kilku latach podpisali umowę notarialną, że zapłacił za lokal 120 tysięcy złotych, choć sam Nawrocki przyznał, że to nie było prawdą.

Czy Jarosław Kaczyński znał przeszłość Karola Nawrockiego, gdy namaszczał go na kandydata na prezydenta RP?

I tu dochodzimy do kolejnych – poza pytaniem o to, kim naprawdę jest Nawrocki – pytań, na które muszą odpowiedzieć politycy PiS. Po pierwsze, czy Jarosław Kaczyński, namaszczając Nawrockiego na kandydata na najważniejszy w Polsce urząd, wiedział o jego przeszłości? Jeśli tak, to on ponosi wyłączną odpowiedzialność za sytuację, w której wyborcy dopiero w ostatniej chwili dostają informacje, które mogą mieć wpływ na ich decyzję.

A jeśli nie miał? To również nie zwalnia go z odpowiedzialności, ponieważ to on takiego „kota w worku” przedstawił opinii publicznej jako swego kandydata w wyborach prezydenckich.