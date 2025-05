Podcast „Polityczne Michałki”: Trzaskowski z inicjatywą, ale potrzebuje Jagodna. PiS kontra Mentzen

Pierwszym tematem omawianym w podcaście była historia ujawniona przez Onet.pl dotycząca przeszłości Karola Nawrockiego związana z Grand Hotelem. Premier Donald Tusk zapowiedział kilka dni temu w TVN24, że „jeszcze się państwo ciekawych rzeczy dowiedzą” o Karolu Nawrockim. Cztery dni później Onet ujawnił materiał o powiązaniach Nawrockiego z układem ochroniarsko-sutener­skim w Grand Hotelu. – Wróżbita – ironizuje Michał Szułdrzyński.

Michał Kolanko zauważa: – To temat, który zelektryzował kampanię wyborczą. I dodaje w odpowiedzi na pytanie o to, czy jest to „gamechanger”: – Gdybyśmy za każdym razem mówili „gamechanger”, doszłoby do inflacji tego słowa. Prowadzący nie mają wątpliwości, że historia może nie dotrzeć do wszystkich wyborców lub nie każdy uzna ją za ważną. – Elektorat prawicy jest po prostu impregnowany na takie historie – mówi Kolanko. – Nawrocki może być polską wersją Donalda Trumpa – dodaje.

Piwo, snusy i zdrada na prawicy

Spotkanie Trzaskowskiego, Mentzena i Sikorskiego w piwiarni w Toruniu wywołało polityczną burzę. – To było piwo, które przypominało grill – komentuje Szułdrzyński. – Gdy okazało się, że jego ruch może pomóc Platformie, został oskarżony o zdradę – dodaje. Mentzen znalazł się pod ostrzałem. – Gdyby nie złamał swoistej symetrii, nie musiałby się tłumaczyć – mówi Kolanko.