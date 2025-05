Karol Nawrocki był ochroniarzem w Grand Hotelu

Jak ustalili dziennikarze Onetu, którzy rozmawiali z innymi byłymi pracownikami Grand Hotelu w Sopocie, byłymi policjantami i osobami, które obracały się wśród lokalnych przestępców, Karol Nawrocki miał dostarczać prostytutki hotelowym gościom. O prowadzonym w Sopocie procederze powiedział portalowi kolega Nawrockiego ze studiów, który został przez niego ściągnięty do pracy w hotelu.

– Byliśmy na tym samym roku. Byliśmy dobrymi kumplami. Na IV roku studiów Karol zapytał mnie, czy chcę pracować w „Grandzie” na ochronie. Przekonywał, że płacą dobre pieniądze, że już rozmawiał z szefem i chętnie mnie zatrudnią. Pomyślałem: czemu nie? – wspomina mężczyzna. – Kiedyś, na wieczornej zmianie, Karol zapytał mnie, czy nie chcę zarobić jakichś dodatkowych pieniędzy, bo on i grupa ludzi z ochrony zarabiają na dostarczaniu prostytutek hotelowym gościom. Moja rola miała polegać na tym, że jeśli jakiś gość zapyta mnie, gdzie można spotkać dziewczyny, to mam dać znać Karolowi lub (druga wymieniona przez świadka osoba – red.). Miałem za to dostawać działkę – dodaje.

Kolega Karola Nawrockiego: Zaproponował mi dołączenie do tej grupy, która zajmuje się sprowadzaniem prostytutek

Nawrocki miał chwalić się swojemu koledze ze studiów, że to on współtworzył siatkę zajmującą się sprowadzaniem prostytutek dla gości hotelu.

– Pewnego dnia przypadł mi dyżur przy recepcji. Tam zazwyczaj obok recepcjonistów stał ochroniarz. Nagle widzę, że Karol wchodzi do hotelu z prostytutką i jej „opiekunem”. Wsiedli do windy i pojechali na górę, do gościa. To był dla mnie szok – relacjonuje drugi rozmówca portalu. – Karol zaproponował mi dołączenie do tej grupy, która zajmuje się sprowadzaniem prostytutek. Oferował, że będzie się ze mną dzielił pieniędzmi. Dostał zdecydowaną odmowę i to w ostrych słowach. To było dla mnie nie do przyjęcia – dodał.