Andrzej Duda: Zwierzchnik Sił Zbrojnych nie może mieć nałogów, które wpływają na jego decyzje

Duda ocenił również podejście obu kandydatów do dążenia do przyjęcia Ukrainy do NATO. Karol Nawrocki podpisał się pod postulatem w sprawie sprzeciwu wobec wejścia Ukrainy do NATO. Rafał Trzaskowski z takim postulatem się nie zgodził. – W moim przekonaniu trzeba wszystkich przekonywać do tego, żeby Ukraina miała otwartą drogę do NATO i Unii Europejskiej. To jest dzisiaj fundamentalnie ważne. Prezydent USA Donald Trump do kwestii obecności Ukrainy w NATO podchodzi sceptycznie. Ja mam inne zdanie na ten temat. Wynika z moich doświadczeń i przeświadczeń. Po 10 latach sprawowania urzędu prezydenta to każdy, kto ma takie doświadczenie, zna się lepiej niż każdy inny, kto takiego doświadczenia nie ma – mówił.

Prezydent zabrał także głos w sprawie poddania się przez kandydatów na prezydenta badaniom na obecność nielegalnych substancji w organizmie. – To jest poważny problem. Czasy są trudne, a człowiek, który jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, ma wpisaną w konstytucję odpowiedzialność za bezpieczeństwo kraju, nie może mieć takich nałogów i przyzwyczajeń, które powodują, że nie w pełni świadomie będzie podejmował decyzje – odpowiedział.

Pytany o przyjmowanie torebek z nikotyną, tzw. snusów, przez Karola Nawrockiego, Duda powiedział, że kandydat PiS „też boleje nad tym, że tego używa”. – Ja bolałem nad tym, że mam nałóg nikotynowy. Na szczęście udało mi się z tym zerwać po nierównej walce – wspominał.



Andrzej Duda o spotkaniu Sławomira Mentzena z Radosławem Sikorskim i Rafałem Trzaskowskim: Trochę go wykiwali

Zdaniem Andrzeja Dudy spotkanie przy piwie Sławomira Mentzena, Rafała Trzaskowskiego i Radosława Sikorskiego to było „instrumentalne wykorzystanie młodszego kolegi”. – Trochę go wykiwali. Wielu zwolenników i kolegów Konfederacji uważa, że z takimi ludźmi do takiego piwa się nie siada – ocenił. Dopytywany, czy usiadłby przy piwie z Donaldem Tuskiem i Radosławem Sikorskim, odpowiedział, że „nie miałby tego problemu”. – Do piwa niekoniecznie, ale do stołu tak, jeżeli trzeba byłoby rozmawiać. Nie są to moi koledzy – stwierdził.