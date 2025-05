Bielana pytano o to, dlaczego w trakcie Marszu za Polską, organizowanego 25 maja przez Karola Nawrockiego w Warszawie, głosu nie zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński (uczestniczył w marszu).

Adam Bielan: To był marsz Karola Nawrockiego, duży kontrast z marszem Tuska

– To nie był marsz PiS, tylko Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki nie jest członkiem PiS. To był duży kontrast z marszem Tuska. Tusk przemawiał na marszu swojego podwładnego (Rafała) Trzaskowskiego i całkowicie zdominował swoim wystąpieniem ten marsz – odparł europoseł PiS, nawiązując do Marszu Patriotów organizowanego przez Rafała Trzaskowskiego, na którym głos zabrał m.in. premier.

– Karol Nawrocki nigdy nie był członkiem żadnej partii politycznej, startuje przeciwko aparatczykowi politycznemu, który jest wiceszefem lidera partii – dodał Bielan (Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym PO).

Bielana pytano też, co – w trakcie debaty prezydenckiej – zażywał Karol Nawrocki. Po debacie Karol Nawrocki mówił, że była to guma, potem informowano, że był to snus (bezdymny produkt tytoniowy, ma formę wilgotnego tytoniu, który umieszcza się pod górną lub dolną wargą, gdzie nikotyna i inne substancje są wchłaniane przez błony śluzowe jamy ustnej) lub woreczek nikotynowy.