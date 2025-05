Hat trick Rafała Trzaskowskiego. Po udanej debacie i zwycięskim spotkaniu ze Sławomirem Mentzenem triumfuje na marszu

Marsz zwolenników Trzaskowskiego pokazał również zjednoczenie partii rządzących. Liderzy Lewicy i Trzeciej Drogi wystąpili z przemówieniami oraz oficjalnym poparciem dla kandydata KO. Ze sceny przemawiali Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy i wicemarszałek Sejmu Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, współlider Trzeciej Drogi i szef MON, ale też byli kandydaci na prezydenta tych formacji, którzy nie przeszli do drugiej tury – wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat i marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Na scenie pojawiła się również lewicowa kandydatka prof. Joanna Senyszyn, która zdobyła największy aplauz publiczności. – My, kobiety, zaprowadzimy porządek! – mówiła kandydatka na prezydenta, trzymając za rękę Małgorzatę Trzaskowską. Po chwili przekazała żonie prezydenta stolicy symboliczny podarunek – czerwone korale, mówiąc: – Mnie Rafał niczego nie obiecywał, bo ja nie oczekuje obietnic. Ja oczekuję demokratycznego, praworządnego prezydenta. A po wyborach będziemy rozmawiać wspólnie, jak to zrobić. Kochani, moc jest z nami. Tłum odpowiedział: „Moc jest z nami”.



Wcześniej Włodzimierz Czarzasty przepraszał sympatyków Trzaskowskiego, że koalicja rządząca nie spełniła wszystkich swoich obietnic, i prosił o kolejną szansę. – Reprezentuję koalicję, która nie dowiozła wszystkiego. Ale potrzebny jest prezydent, z którym dowieziemy – mówił wicemarszałek Sejmu. Zebranych przepraszał również premier Donald Tusk, mówiąc: „Spodziewaliście się wszyscy, ja też, że będzie więcej, szybciej, mocniej”. Zapewniał przy tym, że wybór prezydenta z obozu władzy będzie dokończeniem zmiany Polski „tak, jak sobie to obiecaliśmy”. Szef PO miał przyjęcie niczym gwiazda rocka na koncercie, ale Trzaskowskiego nie przykrył. Nazwał prezydenta stolicy liderem nadchodzącej zmiany.

Ostatnia debata prezydencka i spotkania kandydatów z Mentzenem

Atmosfera podczas wiecu była pozytywna, pozbawiona agresywnych haseł, prowokacji i wulgarnych zachowań. „Karol, snus ci w dziąsło” było najdalej posuniętym hasłem z tych, które można było dostrzec w tłumie. To nawiązanie do piątkowej debaty prezydenckiej Trzaskowskiego z Nawrockim, podczas której kandydat popierany przez PiS podczas emisji spotkania wtarł w dziąsło saszetkę nikotynową. Kontrowersje wzbudziło nie tylko zachowanie prezesa IPN podczas debaty, ale również jego wystąpienie po niej, kiedy pytany przez dziennikarzy, co przyjął w trakcie telewizyjnego pojedynku, odpowiedział niezgodnie z prawdą, że gumę. Kandydata popieranego przez PiS musiał tłumaczyć później Paweł Szefernaker, szef sztab Nawrockiego, pisząc, że ten na snus mówi guma.