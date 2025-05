Marsz za PiS: Biało-czerwone wianki, wuwuzele, Pilecki i Zorro

Pani Katarzyna i pan Tomasz na marsz zabrali córkę. To m.in. edukacja decyduje o tym, na kogo oddadzą głos – ważna jest dla nich tradycja, obawiają się szkoły zideologizowanej. Nie chcą też, aby „system się domknął”. W pierwszej turze zagłosowali na kandydata popieranego przez PiS, wybierając pomiędzy nim a Grzegorzem Braunem i Sławomirem Mentzenem.

Karol Nawrocki na Marszu za Polską: Nadchodzi wielka, silna, dumna Polska

– Jestem chłopakiem, który przeszedł długą i skomplikowaną drogę. Walczyłem o to, by żyć godnie, skończyć studia. To, co widzę w waszych oczach, daje mi największą radość. Jestem Polakiem, który rozumie trudy życia. Jestem głosem zwykłych obywateli – te słowa Karola Nawrockiego wywołały na placu Zamkowym największy entuzjazm.

Popierany przez PiS kandydat zwrócił się do młodzieży („Będę się bił o więcej tanich mieszkań dla was”), jak i uczestników imprezy KO („Jesteśmy za Polską bezpieczną. I to nas łączy z tymi, którzy nie są dziś świadomi i poszli dziś na marsz Donalda Tuska”). Mówił o „Polsce bez nielegalnych imigrantów”. Poruszył też inne wątki: chrześcijańskiej tożsamości, uczciwości wyborów, CPK, bezpieczeństwa (w tym żywieniowego – nie zabrakło klasyku: „Polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole”), kontynuacji programu 800+ oraz utrzymania 13. i 14. emerytury i obecnie obowiązującego wieku emerytalnego, szkoły wolnej od ideologii. – Nadchodzi wielka, silna, dumna Polska – krzyczał ze sceny.

Nawrocki, kończąc, nawiązał do rocznicy śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego, by prosić o głosy: – Każdy z was może być rotmistrzem Witoldem Pileckim czasu pokoju. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo wy jesteście ze mną.

Pan Jakub i pani Wiola byli zachwyceni. – Widać, że ma charakter. Rafał Trzaskowski sprawia wrażenie zależnego od środowiska, które go wypromowało. Dla pary liczy się przede wszystkim suwerenność Polski. Nazwisko Nawrockiego nie było im znane przed kampanią. Kandydat zdołał ich na tyle przekonać, że zagłosowali na niego już w pierwszej turze.