Bank za to rozbił dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW: zdaniem specjalizującego się w badaniach nad uprzedzeniami psychologa w drugiej turze chodzi o to, po której stronie stodoły w Jedwabnem się staje. Wyrównane są szanse Wojciecha Tochmana: według reportażysty ten, kto nie głosuje na Trzaskowskiego, jest „zdrajcą” i opowiada się „za wojną, za zabijaniem, za gwałceniem, za porywaniem dzieci i za zniszczeniem wszystkiego, co mamy”. Trzeba przyznać, że piosenkarz, dziennikarz i działacz społeczny Damian Maliszewski też się starał: porównał lidera Razem do Andreasa Lubitza, pilota samobójcy linii Germanwings. Łza może się zakręcić w oku – mamy znowu 2015 rok.



Dlaczego młodzi Polacy głosują na Konfederację?

Nagrodę specjalną wręczyłabym jednak Stanisławowi Brejdygantowi, który w „Gazecie Wyborczej” opublikował tekst „Chyba to już moja ostatnia refleksja o nieszczęsnym narodzie, do którego należę” (trzymam za słowo, choć „chyba” pozostawia dozę niepewności). Aktor poświęcił sporo miejsca młodym – „otumanieni, zaczadzeni” głosują na Konfederację, a on tego nie rozumie.

Jeśli kupiło się składniki na żurek, trudno żeby wyszedł z tego kapuśniak. Brejdygant popełnia ten sam błąd, co Środa i inni: od 1989 roku w głównym nurcie dominują takie poglądy na państwo i gospodarkę, jakie prezentuje właśnie Konfederacja.



Zaś co do poparcia dla PiS znów zacytuję wielkiego profesora Karola Modzelewskiego, który w 2019 roku powiedział „Gazecie Wyborczej”: „Mają powody tak głosować, proszę sobie wyobrazić. Bośmy ich potraktowali jak nawóz historii. Jak tych, których trzeba wyrzucić za burtę transformacji, modernizacji”. Może zwyzywani od kołtunów zmienią zdanie, a jeśli nie – jest jeszcze list Lecha Wałęsy, Adama Michnika i Władysława Frasyniuka: co może pójść nie tak?