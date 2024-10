Estera Flieger: Lewica razem czy osobno? To bez znaczenia

W tym samym czasie kiedy Razem decydowało o swojej politycznej przyszłości, „Gazeta Wyborcza” opublikowała tekst krytyczny wobec podnoszonego przez Magdalenę Biejat postulatu wolnej od pracy Wigilii – jego autorka martwi się, że „kobiety będą stać przy garach” i pyta: „To wszystko na co stać Lewicę po roku władzy”? Abstrahując od tego, że wobec tego alternatywą dla kobiet jest obsługa sklepowych kas, a Lewica jednak nie rządzi krajem, poraża w tej narracji brak wiedzy na temat programu.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Estera Flieger: To nie jest kraj dla lewicy Nie oszukujmy się: głosowanie na lewicę jest w Polsce frustrującym zajęciem. Jeśli miałabym podjąć próbę opisania emocji lewicowych wyborców, sięgnęłabym po rapową frazę Sokoła: „Płaczemy pięścią w stół”.

To, że Lewica nie kojarzy się np. ze wspieraniem pracowników (dwa lata temu Razem było ze strajkującymi w Solarisie, a w 2021 roku wśród zatrudnionych przez Paroc Polska w Trzemesznie) świadczy wyłącznie o lenistwie podobnych publicystek i publicystów, bo są to informacje powszechnie dostępne. Dlaczego pomimo zaangażowania w sprawy robotników, Lewica wśród nich nie wygrywa kolejnych wyborów, wyjaśniliśmy sobie wcześniej. I trudno będzie to zmienić. Sorry, taki mamy klimat. Skrajnie nieprzyjazne warunki atmosferyczne utrzymują się dla Lewicy od 35 lat.



Z Razem żartuje dziś premier Donald Tusk. I politycy dawnego SLD – Krzysztof Gawkowski i Tomasz Trela, którzy potwierdzają tym samym, że „Kurica nie ptica, SLD nie Lewica”. Nikt nie traktuje socjaldemokratycznej partii poważnie. W obliczu wyborów prezydenckich języczkiem u wagi będzie Konfederacja. I więcej niż o Razem, mówi to wszystko o polskiej debacie publicznej i polityce. Jednocześnie nie zwalnia to klubu parlamentarnego Lewicy i koła poselskiego Razem od działania. Będąc brutalnie szczerym, można napisać: bo robić coś trzeba.



Cudów nie będzie. Ale jest to orka na ugorze potrzebna Polsce. Być może lepiej jeśli będzie wykonana osobno niż w atmosferze podziału. A na pytanie „co jest do zrobienia” politycy tak Razem, jak i Nowej Lewicy muszą już odpowiedzieć sobie sami.