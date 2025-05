Oczywiście fakty sąd musiałby zbadać, nie wydaje mi się to niemożliwe do zrealizowania. Z publikacji portalu Onet wynika, że chodzi o dwóch świadków, którzy deklarują złożenie zeznań. Wystarczy chcieć działać i się nie bać - a ta uwaga dotyczy wszystkich, których dotyczy ta sprawa. Jest ona ważna dla Polski, jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej na najwyższy urząd w państwie. Nie powinno być niedomówień. Tymczasem w nic i nikomu już nie wierzymy, stale podejrzewamy, że wszyscy oszukują, w sprawach politycznych traktujemy się z niechęcią. A demokracja przecież nie na tym polega. Jeśli nie będziemy się kierować szacunkiem do adwersarza, do tego, że może mieć inne poglądy, będzie coraz gorzej, a dno, jak widać, jest coraz głębsze. Nie jestem zwolenniczką demokracji konfliktu, lecz demokracji porozumienia. To, że ktoś coś napisał lub powiedział, nie znaczy, że wszyscy w to uwierzą. Przed chwilą udzielałam porady prawnej osobie, która absolutnie nie wierzy portalowi Onet. Jednak ta sprawa nie powinna być przedmiotem wiary - sprawę należałoby jak najszybciej zbadać.

Czy jednak 24 godziny byłyby wystarczające dla sądu, aby zbadać chociażby wiarygodność świadków w tej sprawie?

Jestem zdania, że czas ten byłby wystarczający, aby ocenić wiarygodność zeznań. Zadanie to spoczywa na stronach postępowania i ich pełnomocnikach oraz na sądzie. Byłoby to bardzo ciekawe postępowanie, najlepiej gdyby było transmitowane, każdy obywatel mógłby sobie wyrobić zdanie samodzielnie. Demokracja to też szkoła, w której wszyscy uczymy się, jak być obywatelami, to ciągły proces budowania ustroju. Rzeczpospolitą można porównać do domostwa, które stale trzeba poprawiać, dbać o niego, żeby nie podupadło.

Jakie narzędzia prawne w związku publikacją Onetu pozostają w tej sytuacji Karolowi Nawrockiemu?

Możliwości są różne, począwszy od trybu wyborczego po pozew o ochronę dóbr osobistych lub wniesienie aktu oskarżenia o zniesławienie. Wiadomo na czym polega różnica - chodzi o czas rozpoznania sprawy przez sąd.

dr hab. Izabela Lewandowska-Malec jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokatem, wykładowcą akademickim, autorem książki pt. „Dobra osobiste”.