- Bardzo bym chciał, żeby pan Nawrocki nie wygrał wyborów, bo sobie nie wyobrażam, żeby prezydentem Rzeczpospolitej był ktoś, o kim w tej chwili cała prasa światowa pisze, o dziwnych zachowaniach w studio telewizyjnym - mówił w Polsat News lider PO. Twierdził przy tym, że Karol Nawrocki to człowiek, „którego zażyłość z gangsterami leży na stole”. - Niech wszyscy wreszcie otworzą oczy, bo to jest sprawa naprawdę wyjątkowa - przekonywał.

Tusk do Nawrockiego: Kłamią na pański temat? Idź pan do sądu

Prowadzący wywiad zwrócił uwagę, że Karol Nawrocki był weryfikowany przez służby m.in. w 2009 i 2014 r., czyli w czasach rządów Tuska i Platformy Obywatelskiej. - Sprawdzenie najwyraźniej nie było zbyt rzetelne - skomentował Tusk. Jednocześnie zastrzegł, że nie formułuje „oskarżenia kryminalnego” pod adresem Nawrockiego. - Ja nie wiem, czy pan Nawrocki był przestępcą. Ja wiem, że wiele osób mówiło, czym się zajmował - powiedział premier.

- Ja mówię cały czas o rzeczy bardzo prostej. 24 godziny. Panie Nawrocki, idź pan do sądu. To właśnie w takich sytuacjach trzeba wykorzystywać to narzędzie, które jest do dyspozycji każdego kandydata. Kłamią na pański temat? Idź pan do sądu - mówił w Polsat News szef rządu.

Czytaj więcej Polityka Donald Tusk był pytany o przedterminowe wybory. Jednoznaczna deklaracja - Dzisiaj na całym świecie są informacje o tym co się dzieje w Polsce. O co chodzi, co to za czło...

Po tym, jak Karol Nawrocki zapowiedział pozew przeciw Onetowi, ale nie w trybie wyborczym, część polityków i komentatorów zwracała uwagę na decyzję sądu z kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, gdy sąd oddalił pozew kandydata PiS Daniela Obajtka przeciw Onetowi uznając, że publikacji artykułu w czasie kampanii nie można określić agitacją wyborczą. Inni podnosili, że sztab Nawrockiego może obawiać się, że po tym, jak sąd oddali pozew ze względów formalnych, w mediach pojawią się nagłówki głoszące, że „Nawrocki przegrał przed sądem”. Inni zastanawiali się, jak w ciągu 24 godzin sąd miałby zbadać prawdziwość twierdzeń anonimowych osób na temat przeszłości Karola Nawrockiego i rzekomych wydarzeń sprzed wielu lat.

Odnosząc się do części z tych wątpliwości premier przytoczył w Polsat News przykład zakończonego sukcesem dla kandydata wyborczego pozwu Sławomira Mentzena. - Bzdury - skwitował.